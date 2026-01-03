Позиція Жоріна: що реально може змінити ситуацію на фронті

Військовий і громадський діяч Максим Жорін заявив, що розмови про кадрові зміни у військовій сфері мають нарешті перейти в площину глибоких реформ у Збройних силах.

Жорін про кадрові зміни

За його словами, попри складну ситуацію на фронті, становище українського війська можна змінити. Однак для цього необхідно не імітувати реформи заради красивих заголовків, а запускати справжні системні процеси, які потребують часу, зусиль і політичної волі, але здатні дати реальний результат.

Насамперед Жорін наголошує на потребі змінити систему застосування військ і підхід до підготовки особового складу в навчальних центрах. Ці проблеми обговорюються вже не перший рік, однак досі не були вирішені на рівні всієї армії.

Окремо він акцентує увагу на створенні повноцінного сержантського корпусу. Наразі, за його оцінкою, сержантська ланка реально функціонує лише в окремих бойових підрозділах. У масштабах Збройних сил вона часто існує лише формально — у штатах, але не як структура, яка фактично керує особовим складом, формує довіру, дисципліну та веде бійців за собою.

Жорін підкреслює, що сержанти мають стати основою управління на тактичному рівні, без чого неможливо побудувати сучасну й ефективну армію.

На його переконання, навіть вирішення цих кількох ключових питань — оновлення системи застосування військ, реформа навчальних центрів і створення дієвого сержантського корпусу — вже може суттєво змінити ситуацію на фронті на користь України.

