Кадрові зміни під час війни: тривожне застереження від військового

Військовослужбовець Сил оборони з позивним "Алекс" вважає, що ситуація навколо можливого звільнення голови СБУ може розвиватися за тим самим сценарієм, що й раніше у випадку з керівництвом воєнної розвідки.

Військові про кадрові рішення під час війни

За його словами, саме Василь Малюк стояв біля витоків формування та розвитку бойових підрозділів СБУ під час повномасштабного вторгнення. Ці структури, попри дискусії щодо меж їхньої юридичної компетенції у співвідношенні з іншими спецслужбами, виконували реальні бойові завдання на фронті та робили це ефективно.

Військовий наголошує, що керівники таких структур були й залишаються авторитетними фігурами для особового складу. Саме цей фактор, на його думку, відіграє ключову роль у стабільності та результативності бойової роботи.

У разі реалізації кадрових рішень щодо зміни керівництва "Алекс" прогнозує неминуче просідання бойових спроможностей підрозділів, які безпосередньо залучені до виконання завдань. Щодо інших напрямів діяльності спецслужб він утримався від оцінок, зазначивши, що не має достатньої інформації.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент України розглядає Михайла Федорова як одного з ключових союзників у війні та технологічного драйвера, здатного суттєво посилити дронові й цифрові спроможності Сил оборони. Саме глибока залученість Федорова у розвиток військових технологій стала вирішальним аргументом для його нового призначення.

У владі наголошують, що Федоров зарекомендував себе як ефективний управлінець у сфері цифровізації як цивільних, так і військових процесів. Його робота показала, що технологічні рішення можуть напряму впливати на обороноздатність держави, зокрема у питаннях безпілотників, зв’язку та автоматизації управління.

