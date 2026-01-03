logo

Кадровые изменения во время войны: тревожная оговорка от военного
НОВОСТИ

Кадровые изменения во время войны: тревожная оговорка от военного

Военный о ситуации с Малюком: возможно повторение сценария с Будановым

3 января 2026, 01:18
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Военнослужащий Сил обороны с позывным "Алекс" считает, что ситуация вокруг возможного увольнения главы СБУ может развиваться по тому же сценарию, что и раньше в случае с руководством военной разведки.

Кадровые изменения во время войны: тревожная оговорка от военного

Военные про кадровые решения во время войны

По его словам, именно Василий Малюк стоял у истоков формирования и развития боевых подразделений СБУ во время полномасштабного вторжения. Эти структуры, несмотря на дискуссии по поводу границ их юридической компетенции в соотношении с другими спецслужбами, выполняли реальные боевые задачи на фронте и делали это эффективно.

Военный отмечает, что руководители таких структур были и остаются авторитетными фигурами для личного состава. Именно этот фактор играет ключевую роль в стабильности и результативности боевой работы.

В случае реализации кадровых решений по смене руководства "Алекс" прогнозирует неизбежное проседание боевых способностей подразделений, непосредственно вовлеченных в выполнение задач. По другим направлениям деятельности спецслужб он воздержался от оценок, отметив, что не располагает достаточной информацией.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины рассматривает Михаила Федорова как одного из ключевых союзников в войне и технологического драйвера, способного существенно усилить дроновые и цифровые способности Сил обороны. Именно глубокая вовлеченность Федорова в развитие военных технологий явилась решающим аргументом для его нового назначения.
Власти подчеркивают, что Федоров зарекомендовал себя как эффективный управленец в сфере цифровизации как гражданских, так и военных процессов. Его работа показала, что технологические решения могут напрямую влиять на обороноспособность государства, в частности, в вопросах беспилотников, связи и автоматизации управления.



Источник: https://t.me/officer_33/6611
