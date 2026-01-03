Кадровые изменения во время войны: тревожная оговорка от военного

Рубрики
Ткачова Марія
Военнослужащий Сил обороны с позывным "Алекс" считает, что ситуация вокруг возможного увольнения главы СБУ может развиваться по тому же сценарию, что и раньше в случае с руководством военной разведки.
Военные про кадровые решения во время войны
По его словам, именно Василий Малюк стоял у истоков формирования и развития боевых подразделений СБУ во время полномасштабного вторжения. Эти структуры, несмотря на дискуссии по поводу границ их юридической компетенции в соотношении с другими спецслужбами, выполняли реальные боевые задачи на фронте и делали это эффективно.
Военный отмечает, что руководители таких структур были и остаются авторитетными фигурами для личного состава. Именно этот фактор играет ключевую роль в стабильности и результативности боевой работы.
В случае реализации кадровых решений по смене руководства "Алекс" прогнозирует неизбежное проседание боевых способностей подразделений, непосредственно вовлеченных в выполнение задач. По другим направлениям деятельности спецслужб он воздержался от оценок, отметив, что не располагает достаточной информацией.