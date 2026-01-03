Позиция Жорина: что реально может изменить ситуацию на фронте

Военный и общественный деятель Максим Жорин заявил, что разговоры о кадровых изменениях в военной сфере должны, наконец, перейти в плоскость глубоких реформ в Вооруженных силах.

Жорин про кадровые изменения

По его словам, несмотря на сложную ситуацию на фронте, положение украинской армии можно изменить. Однако для этого необходимо не имитировать реформы ради красивых заголовков, а запускать настоящие системные процессы, требующие времени, усилий и политической воли, но способные дать реальный результат.

В первую очередь Жорин подчеркивает необходимость изменить систему применения войск и подход к подготовке личного состава в учебных центрах. Эти проблемы обсуждаются уже не первый год, однако до сих пор не решены на уровне всей армии.

Отдельно он акцентирует внимание на создании полноценного сержантского корпуса. По его оценке, сержантское звено реально функционирует только в отдельных боевых подразделениях. В масштабах Вооруженных сил она часто существует только формально — в штатах, но не как структура, фактически руководящая личным составом, формирующая доверие, дисциплину и ведущая бойцов за собой.

Жорин подчеркивает, что сержанты должны стать основой управления на тактическом уровне, без чего невозможно построить современную и эффективную армию.

По его убеждению, даже решение этих ключевых вопросов — обновление системы применения войск, реформа учебных центров и создание действенного сержантского корпуса — уже может существенно изменить ситуацию на фронте в пользу Украины.

