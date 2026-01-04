Новые массовые захоронения в Мариуполе: как исчезают погибшие

Рубрики
Ткачова Марія
Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют появление новых массовых захоронений мирных жителей, личности которых остаются неизвестными. По имеющейся информации, из-за активной так называемой "ипотечной застройки" оккупационные власти возобновили эксгумационные работы, параллельно роя десятки новых траншей для массовых захоронений.
Массовые захоронения в Мариуполе
Речь идет о декабрьских материалах, свидетельствующих о значительном масштабе новых погребальных рвов. Даже на третий год оккупации размах таких траншей поражает и шокирует, учитывая количество погибших и отсутствие какого-либо должного чествования.
При этом в городе продолжает расти уровень смертности. Причины остаются системными – последствия боевых действий, гуманитарная катастрофа, отсутствие должной медицинской помощи и репрессивная политика оккупантов.
Автор сообщения призвал вспомнить украинцев, убитых российской агрессией, подчеркнув, что даже в забвении и без имен они заслуживают памяти и уважения.