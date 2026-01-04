logo

Война с Россией Новые массовые захоронения в Мариуполе: как исчезают погибшие
Новые массовые захоронения в Мариуполе: как исчезают погибшие

4 января 2026, 15:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Во временно оккупированном Мариуполе фиксируют появление новых массовых захоронений мирных жителей, личности которых остаются неизвестными. По имеющейся информации, из-за активной так называемой "ипотечной застройки" оккупационные власти возобновили эксгумационные работы, параллельно роя десятки новых траншей для массовых захоронений.

Новые массовые захоронения в Мариуполе: как исчезают погибшие

Массовые захоронения в Мариуполе

Речь идет о декабрьских материалах, свидетельствующих о значительном масштабе новых погребальных рвов. Даже на третий год оккупации размах таких траншей поражает и шокирует, учитывая количество погибших и отсутствие какого-либо должного чествования.

При этом в городе продолжает расти уровень смертности. Причины остаются системными – последствия боевых действий, гуманитарная катастрофа, отсутствие должной медицинской помощи и репрессивная политика оккупантов.

Автор сообщения призвал вспомнить украинцев, убитых российской агрессией, подчеркнув, что даже в забвении и без имен они заслуживают памяти и уважения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военный и общественный деятель Максим Жорин заявил, что разговоры о кадровых изменениях в военной сфере должны наконец перейти в плоскость глубоких реформ в Вооруженных силах.
По его словам, несмотря на сложную ситуацию на фронте, положение украинской армии можно изменить. Однако для этого необходимо не имитировать реформы ради красивых заголовков, а запускать настоящие системные процессы, требующие времени, усилий и политической воли, но способные дать реальный результат. В первую очередь Жорин подчеркивает необходимость изменить систему применения войск и подход к подготовке личного состава в учебных центрах. Эти проблемы обсуждаются уже не первый год, однако до сих пор не решены на уровне всей армии.



Источник: https://t.me/andriyshTime/49519
