Главная Новости Общество происшествия Украинцы массово уезжают за границу: масштабы шокируют
Украинцы массово уезжают за границу: масштабы шокируют

Более 100 тысяч человек пересекли границу Украины за сутки

4 января 2026, 15:13
Ткачова Марія

За прошедшие сутки государственную границу Украины со странами Европейского Союза и Молдовой в обоих направлениях пересекли более 104 тысяч человек. При этом границу пересекли около 18 тысяч транспортных средств.

Более 50 тысяч человек уехали из Украины, в то же время в страну в сутки въехали около 50 тысяч человек, из которых 45 тысяч — граждане Украины.

Значительная нагрузка на пункты пропуска фиксировалась накануне. В соцсетях распространяли видео с пункта пропуска "Медика — Шегини", где на въезд в Украину образовалась пробка длиной около двух километров.

Пограничники призывают путешественников учитывать возможные очереди и планировать пересечение границы с учетом повышенного пассажиропотока.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во временно оккупированном Мариуполе фиксируют появление новых массовых захоронений мирных жителей, лица которых остаются неизвестными. По имеющейся информации, из-за активной так называемой "ипотечной застройки" оккупационные власти возобновили эксгумационные работы, параллельно роя десятки новых траншей для массовых захоронений.
Речь идет о декабрьских материалах, свидетельствующих о значительном масштабе новых погребальных рвов. Даже на третий год оккупации размах таких траншей поражает и шокирует, учитывая количество погибших и отсутствие какого-либо должного чествования.
Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в военный и общественный деятель Максим Жорин заявил, что разговоры о кадровых изменениях в военной сфере должны, наконец, перейти в плоскость глубоких реформ в Вооруженных силах.

По его словам, несмотря на сложную ситуацию на фронте, положение украинской армии можно изменить. Однако для этого необходимо не имитировать реформы ради красивых заголовков, а запускать настоящие системные процессы, требующие времени, усилий и политической воли, но способные дать реальный результат. В первую очередь Жорин подчеркивает необходимость изменить систему применения войск и подход к подготовке личного состава в учебных центрах. Эти проблемы обсуждаются уже не первый год, однако до сих пор не решены на уровне всей армии.



Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0P3ZXohmqNF1qzcEUBPQpV6QMHkxtHYFjtUUDnRhGx8Ct3p6vhuw9JiLaLgq5a36Fl&id=100069013156215
