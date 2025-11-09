logo_ukra

У Швеції дрон атакував віллу росіян
У Швеції дрон атакував віллу росіян

У Швеції атакували віллу російської делегації дроном

9 листопада 2025, 12:57
Автор:
Ткачова Марія

У передмісті Стокгольма невідомий дрон облив фарбою та липкою речовиною будівлю, яку використовує російська делегація.

У Швеції дрон атакував віллу росіян

У Швеції облили віллу росіян фарбою

За даними AP, інцидент стався у суботу, 8 листопада, близько 05:30 ранку. Працівники російської місії помітили дрон, який скинув контейнер із фарбою та невідомою рідиною, після чого звернулися до поліції.

Речник поліції Стокгольма Ола Остерлінг повідомив, що правоохоронці вилучили зразки речовини для аналізу та відкрили кримінальне провадження за фактом вандалізму.

Особи, які стоять за атакою, наразі невідомі.

Джерело: https://apnews.com/article/sweden-russia-drone-5b116867475da1fc301a8abd89058764
