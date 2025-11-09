В Швеции дрон атаковал виллу россиян

В пригороде Стокгольма неизвестный дрон облил краской и липким веществом здание, используемое российской делегацией.

В Швеции облили виллу россиян краской

По данным AP, инцидент произошел в субботу, 8 ноября, около 05:30 утра. Работники российской миссии заметили дрон, сбросивший контейнер с краской и неизвестной жидкостью, после чего обратились в полицию.

Спикер полиции Стокгольма Ола Остерлинг сообщил, что правоохранители изъяли образцы вещества для анализа и открыли уголовное производство по факту вандализма.

Лица, стоящие за атакой, пока неизвестны.

