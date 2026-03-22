У Чернігові в супермаркеті стався вибух невідомо предмета: що відомо про інцидент

У Чернігів 22 березня стався вибух у супермаркеті мережі "АТБ". За попередніми даними, детонував "невідомий предмет". Унаслідок інциденту постраждали троє людей, їх госпіталізували до медичного закладу.

Вибух в "АТБ". Фото: Суспільне

Про вибух в магазині "АТБ" повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у своєму повідомленні в Telegram. За його словами, вибух стався в супермаркеті на вулиці Льотній.

Спочатку влада повідомляла про чотирьох травмованих, однак згодом уточнила інформацію. Виявилося, що до лікарні доставили трьох людей: чоловіка та двох жінок. Дві жінки отримали осколкові поранення нижніх кінцівок і перебувають у травматологічному відділенні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Чоловікові надали допомогу амбулаторно. За словами лікарів, його стан легкий, однак для контролю призначено повторний огляд.

На місці події працюють співробітники Національної поліції України, слідчо-оперативна група, патрульні, вибухотехніки та криміналісти. Правоохоронці встановлюють походження вибухового предмета та обставини інциденту.

Поки що офіційної інформації про причини вибуху чи можливу причетність сторонніх осіб немає. Територію навколо магазину обстежують спеціалісти, щоб виключити наявність інших небезпечних предметів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про теракт у Львові, де під час вибуху загинула 23-річна поліцейська.

Також "Коментарі" писали про вибух на автозаправній станції у Миколаєві. Семеро патрульних постраждали, двоє у важкому стані.