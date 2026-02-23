Сьогодні, 23 лютого, о 18:10 у Миколаєві стався вибух на території непрацюючої АЗС. Внаслідок інциденту постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які перебували на місці під час перезмінки.

Вибух на АЗС у Миколаєві: семеро патрульних постраждали, двоє перебувають у важкому стані

За словами начальника Національної поліції України Івана Вигівського, патрульні "приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто", коли стався вибух. Стан двох правоохоронців оцінюється як критичний: "Двоє із них перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їх життя". Голова Нацполіції наголосив, що цей випадок разом із нещодавнім терактом у Львові свідчить про системність дій ворога. "Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських", — заявив він, розцінюючи подію як атаку на систему правопорядку.

На трагедію оперативно відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що вже отримав перші доповіді правоохоронців і тримає ситуацію на контролі. "З’ясовуються всі обставини. Зокрема, перевіряється версія щодо терористичного акту", — зазначив Глава держави. Він також додав, що постраждалим надається вся необхідна допомога, та доручив Нацполіції та СБУ "інформувати суспільство щодо необхідних деталей".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Галицькому районному суді Львова обрали запобіжний захід 33-річній мешканці Рівненщини, яку підозрюють у вчиненні теракту. Внаслідок вибуху в центрі міста загинула 23-річна поліцейська, а ще 24 особи отримали поранення.

Під час судового засідання жінка заявила, що "не знала, який вміст був у пакеті, який вона залишила у сміттєвому контейнері на вулиці Данилишина". Підозрювана переконувала суд, що "шкодує про скоєне, адже не розуміла, якими будуть наслідки", та висловила співчуття всім постраждалим.