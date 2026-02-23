logo_ukra

Теракт у центрі Львова: 33-річній мешканці Рівненщини обрали запобіжний захід
НОВИНИ

Теракт у центрі Львова: 33-річній мешканці Рівненщини обрали запобіжний захід

«Шкодує про скоєне»: підозрювана в смертельному вибуху у Львові просила вибачення під час обрання запобіжного заходу

23 лютого 2026, 16:43
У Галицькому районному суді Львова обрали запобіжний захід 33-річній мешканці Рівненщини, яку підозрюють у вчиненні теракту. Внаслідок вибуху в центрі міста загинула 23-річна поліцейська, а ще 24 особи отримали поранення.

Теракт у центрі Львова: 33-річній мешканці Рівненщини обрали запобіжний захід

Теракт у центрі Львова: 33-річній мешканці Рівненщини обрали запобіжний захід. Фото: Ігор Федик / Укрінформ

Під час судового засідання жінка заявила, що "не знала, який вміст був у пакеті, який вона залишила у сміттєвому контейнері на вулиці Данилишина". Підозрювана переконувала суд, що "шкодує про скоєне, адже не розуміла, якими будуть наслідки", та висловила співчуття всім постраждалим.

Попри каяття підсудної, суд задовольнив клопотання прокурорів обласної прокуратури. Фігурантку "затримано на 60 діб без можливості внесення застави".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблої поліцейської після нічного теракту у Львові. В результаті вибухів у центрі міста 22 лютого загинула 23-річна патрульна поліцейська Вікторія Шпилька, ще 25 людей отримали поранення, шість із яких правоохоронці в тяжкому стані. За словами президента затримано кілька людей.

Володимир Зеленський відреагував на теракт у Львові.

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання особи, яка підозрюється у вчиненні терористичного акту у Львові. Двадцять п’ять людей поранено, одна людина загинула. Мої співчуття рідним... Слідству надано всі необхідні ресурси. Тривають необхідні процесуальні дії із затриманою", — йдеться в заяві президента.

Після доповіді від Клименка Зеленський виступив з новою заявою, де вказав, що затриманих кілька.

"Міністр внутрішніх справ України доповів про деталі розслідування теракту у Львові. Не все зараз можна говорити публічно. Затримані кілька осіб, і в рамках необхідної процесуальної роботи будуть з’ясовані всі факти. Згодом правоохоронці нададуть більше інформації суспільству", — сказав Зеленський.



