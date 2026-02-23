Теракт в центре Львова: 33-летней жительнице Ровенщины избрали меру пресечения

В Галицком районном суде Львова избрали меру пресечения 33-летней жительнице Ровенщины, которую подозревают в совершении теракта. В результате взрыва в центре города погибла 23-летняя полицейская, а еще 24 человека получили ранения.

Теракт в центре Львова: 33-летней жители Ровенщины избрали меру пресечения. Фото: Игорь Федик / Укринформ

В ходе судебного заседания женщина заявила, что "не знала, какое содержимое было в пакете, который она оставила в мусорном контейнере на улице Данилишина". Подозреваемая убеждала суд, что "жалеет о содеянном, ведь не понимала, какими будут последствия", и выразила соболезнования всем пострадавшим.

Несмотря на покаяние подсудимой, суд удовлетворил ходатайство прокуроров областной прокуратуры. Фигурантка "задержана на 60 суток без возможности внесения залога".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибшей полицейской после ночного теракта во Львове. В результате взрывов в центре города 22 февраля погибла 23-летняя патрульная полицейская Виктория Шпилька, еще 25 человек получили ранения, шесть из которых полицейские в тяжелом состоянии. По словам президента, задержаны несколько человек.

Владимир Зеленский отреагировал на теракт во Львове.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании лица, подозреваемого в совершении террористического акта во Львове. Двадцать пять человек ранены, один человек погиб. Мои соболезнования родным... Следствию предоставлены все необходимые ресурсы. Продолжаются необходимые процессуальные действия с задержанным", — говорится в заявлении президента.

После доклада от Клименко Зеленский выступил с новым заявлением, где указал, что задержаных несколько.

"Министр внутренних дел Украины доложил о деталях расследования теракта во Львове. Не все сейчас можно говорить публично. Задержаны несколько человек, и в рамках необходимой процессуальной работы будут выяснены все факты. Впоследствии правоохранители предоставит больше информации обществу", — сказал Зеленский.