Сегодня, 23 февраля, в 18.10 в Николаеве произошел взрыв на территории неработающей АЗС. В результате инцидента пострадали семь сотрудников Управления патрульной полиции, которые находились на месте во время пересменки.

Взрыв на АЗС в Николаеве: семь патрульных пострадали, двое находятся в тяжелом состоянии

По словам начальника Национальной полиции Украины Ивана Выговского, патрульные "приехали на пересменку и припарковали там свои автомобили", когда произошел взрыв. Состояние двух правоохранителей оценивается как критическое: "Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь". Глава Нацполиции отметил, что этот случай вместе с недавним терактом во Львове свидетельствует о системности действий врага. "Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских", — заявил он, расценивая произошедшее как атаку на систему правопорядка.

На трагедию оперативно отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что уже получил первые доклады правоохранителей и держит ситуацию на контроле. "Выясняются все обстоятельства. В частности, проверяется версия по террористическому акту", — отметил Глава государства. Он также добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, и поручил Нацполиции и СБУ "информировать общество о необходимых деталях".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Галицком районном суде Львова избрали меру пресечения 33-летней жительнице Ровенщины, подозреваемой в совершении теракта. В результате взрыва в центре города погибла 23-летняя полицейская, а еще 24 человека получили ранения.

В ходе судебного заседания женщина заявила, что "не знала, какое содержание было в пакете, который она оставила в мусорном контейнере на улице Данилишина". Подозреваемая убеждала суд, что "жалеет о содеянном, ведь не понимала, какими будут последствия", и выразила соболезнования всем пострадавшим.