Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
В Чернигове в супермаркете произошел взрыв неизвестного предмета: что известно об инциденте
В Чернигове в супермаркете произошел взрыв неизвестного предмета: что известно об инциденте

В Чернигове в супермаркете "АТБ" произошел взрыв неизвестного предмета.

22 марта 2026, 14:27
Slava Kot

В Чернигове 22 марта произошел взрыв в супермаркете сети "АТБ". По предварительным данным, детонировал "неизвестный предмет". В результате инцидента пострадали три человека, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Взрыв в "АТБ". Фото: Общественное

О взрыве в магазине "АТБ" сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в своем сообщении в Telegram. По его словам, взрыв произошел в супермаркете по улице Летной.

Сначала власти сообщали о четырех травмированных, однако впоследствии уточнили информацию. Оказалось, что в больницу доставили трех человек: мужчину и две женщины. Две женщины получили осколочные ранения нижних конечностей и находятся в травматологическом отделении. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Мужчине оказали помощь амбулаторно. По словам врачей, его состояние легкое, однако для контроля предназначен повторный осмотр.

На месте происшествия работают сотрудники Национальной полиции Украины, следственно-оперативная группа, патрульные, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители устанавливают происхождение взрывного предмета и обстоятельства инцидента.

Пока что официальной информации о причинах взрыва или возможной причастности посторонних нет. Территорию вокруг магазина обследуют специалисты, чтобы исключить наличие других опасных предметов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о теракте во Львове, где при взрыве погибла 23-летняя полицейская.

Также "Комментарии" писали о взрыве на автозаправочной станции в Николаеве. Семь патрульных пострадали, двое в тяжелом состоянии.



