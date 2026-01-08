logo_ukra

Рух поїздів ускладнено по всій країні: екстрена заява Укрзалізниці

У компанії повідомили, що найбільш відчутно запізнюється рейс №10/9 Будапешт — Київ

8 січня 2026, 22:59
Маламура Сергій

Через значне погіршення погодних умов по всій країні ускладнено рух поїздів. 

Рух поїздів ускладнено по всій країні: екстрена заява Укрзалізниці

Поїзд Укрзалізниці. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, на Київщині після падіння опори зовнішньої лінії 110 кВ на контактну мережу залізниці одна з дільниць тимчасово залишилася знеструмленою. Про це повідомили в Укрзалізниці. 

Це спричинило затримку цілої низки поїздів. Найбільш відчутно запізнюється рейс №10/9 Будапешт — Київ. 

"Втім, перешкоду вже прибрано, напругу подано та поїзди по черзі відновлюють рух. Для тих рейсів, які прибудуть до Києва у комендантську годину, за сприяння КМДА передбачено автобусні трансфери по місту", — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці додали, що поїзди вже продовжують рух. 

Як повідомляв портал "Коментарі", уряд ухвалив низку рішень щодо роботи закладів освіти, установ та підприємств через значне погіршення погодних умов та зниження температури повітря.

Зокрема, МОН та обласним і Київській міській військовим адміністраціям слід невідкладно опрацювати питання щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очному форматі. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, варто розглянути перехід на дистанційне навчання або продовження зимових канікул принаймні до 19 січня. 

Раніше видання "Коментарі" писало, що у Києві через зниження температури та ризики пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ворожих атак міські та комунальні служби переведені у посилений режим роботи. 

У КМДА наголосили на необхідності завчасної підготовки мешканців до можливих позаштатних ситуацій. Комунальні служби вже відпрацювали додаткові алгоритми реагування на випадок перебоїв з електропостачанням. Житловим організаціям надані рекомендації щодо забезпечення стабільної роботи будинкових систем теплопостачання в умовах морозів та аварійних ситуацій.



Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7629
