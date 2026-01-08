Українців попередили про значну негоду: уряд ухвалив екстрені рішення

Уряд ухвалив низку рішень щодо роботи закладів освіти, установ та підприємств через значне погіршення погодних умов та зниження температури повітря.

В Україні очікується погіршення погоди. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, МОН та обласним і Київській міській військовим адміністраціям слід невідкладно опрацювати питання щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очному форматі. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, варто розглянути перехід на дистанційне навчання або продовження зимових канікул принаймні до 19 січня.

"Йдеться про заклади дошкільної освіти, загальної середньої, професійної фахової передвищої та вищої освіти. Рішення ухвалюватимуться невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах", — зазначила Свириденко.

Уряд також рекомендував на період негоди опрацювати питання про переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим, з урахуванням ситуації в кожній області.

"Ці рекомендації не стосуються об’єктів критичної інфраструктури та інших суб’єктів, для яких дистанційна робота є недопустимою в умовах воєнного стану. Органам місцевого самоврядування рекомендовано врахувати ці рішення в межах своїх повноважень. Наш пріоритет — безпека людей, збереження здоров’я дітей і стабільна робота критичних систем", — додала Свириденко.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Києві через зниження температури та ризики пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ворожих атак міські та комунальні служби переведені у посилений режим роботи. Про це повідомили в КМДА, наголосивши на необхідності завчасної підготовки мешканців до можливих позаштатних ситуацій.

Комунальні служби вже відпрацювали додаткові алгоритми реагування на випадок перебоїв з електропостачанням. Житловим організаціям надані рекомендації щодо забезпечення стабільної роботи будинкових систем теплопостачання в умовах морозів та аварійних ситуацій.