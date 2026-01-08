Украинцев предупредили о значительной непогоде: правительство приняло экстренные решения

Правительство приняло ряд решений относительно работы учебных заведений, учреждений и предприятий из-за значительного ухудшения погодных условий и снижения температуры воздуха.

В Украине ожидается ухудшение погоды. Фото: из открытых источников

В частности, МОН и областным и Киевской городской военным администрациям следует безотлагательно проработать вопрос о временном прекращении образовательного процесса в очном формате. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, следует рассмотреть переход на дистанционное обучение или продление зимних каникул по крайней мере до 19 января.

"Речь идет о заведениях дошкольного образования, общего среднего, профессионального профессионального высшего и высшего образования. Решения будут приниматься безотлагательно с учетом выводов комиссий ТЭБ и ЧС и реальной ситуации в регионах", — отметила Свириденко.

Правительство также рекомендовало на период непогоды проработать вопрос о переводе работы предприятий, учреждений и организаций на дистанционный режим, с учетом ситуации в каждой области.

"Эти рекомендации не касаются объектов критической инфраструктуры и других субъектов, для которых дистанционная работа недопустима в условиях военного положения. Органам местного самоуправления рекомендовано учесть эти решения в пределах своих полномочий. Наш приоритет – безопасность людей, сохранение здоровья детей и стабильная работа критических систем", — добавила Свириденко.

Как сообщал портал "Комментарии", в Киеве из-за снижения температуры и риска повреждения энергетической инфраструктуры в результате вражеских атак городские и коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. Об этом сообщили в КГГА, отметив необходимость преждевременной подготовки жителей к возможным внештатным ситуациям.

Коммунальные службы уже отработали дополнительные алгоритмы реагирования на случай перебоев с электроснабжением. Жилищным организациям предоставлены рекомендации по обеспечению стабильной работы домовых систем теплоснабжения в условиях морозов и аварийных ситуаций.