Движение поездов затруднено по всей стране: экстренное заявление Укрзализныци

Из-за значительного ухудшения погодных условий по всей стране затруднено движение поездов.

Поезд Укрзализныци. Фото: из открытых источников

В частности, в Киевской области после падения опоры внешней линии 110 кВ на контактную сеть железной дороги один из участков временно остался обесточенным. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Это привело к задержке целого ряда поездов. Наиболее ощутимо опаздывает рейс №10/9 Будапешт — Киев.

"Впрочем, препятствие уже убрано, напряжение подано и поезда поочередно возобновляют движение. Для тех рейсов, которые прибудут в Киев в комендантский час, при содействии КГГА предусмотрены автобусные трансферы по городу", — говорится в сообщении.

В Укрзализныце добавили, что поезда уже продолжают движение.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство приняло ряд решений по работе учебных заведений, учреждений и предприятий из-за значительного ухудшения погодных условий и снижения температуры воздуха.

В частности, МОН и областным и Киевской городской военным администрациям следует безотлагательно проработать вопрос о временном прекращении образовательного процесса в очном формате. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, следует рассмотреть переход на дистанционное обучение или продление зимних каникул по крайней мере до 19 января.

Ранее издание "Комментарии" писало, что в Киеве из-за снижения температуры и риска повреждения энергетической инфраструктуры в результате вражеских атак городские и коммунальные службы переведены в усиленный режим работы.

В КГГА отметили необходимость преждевременной подготовки жителей к возможным внештатным ситуациям. Коммунальные службы уже отработали дополнительные алгоритмы реагирования на случай перебоев с электроснабжением. Жилищным организациям предоставлены рекомендации по обеспечению стабильной работы домовых систем теплоснабжения в условиях морозов и аварийных ситуаций.