Повідомили про стрілянину в Чернігові: у поліції розповіли, що сталося насправді

У Чернігові 19 квітня стався інцидент зі зброєю поблизу готельного комплексу "Градецький". Після появи повідомлень у місцевих каналах про нібито стрілянину по дітях та кількох поранених поліція заявила, що ця інформація не підтвердилася. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Чернігівській області.

Поліція вилучила стартовий пістолет у чоловіка в Чернігові. Фото з відкритих джерел

Що сталося в Чернігові

За даними правоохоронців, на місці події було затримано чоловіка, у якого вилучили стартовий пістолет. Саме використання цього предмета могло спричинити паніку та хвилю повідомлень у соцмережах. Поліція наголосила, що інформація про стрілянину по дітях не відповідає дійсності.

"Попередньо відомо, що на вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет. Інформація щодо стрільби по дітях не підтверджується", — йдеться в заяві поліції.

Попередньо встановлено, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Повідомлення про трьох поранених, які поширювалися в мережі, не знайшли підтвердження.

Правоохоронці закликали громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати неперевірені чутки, особливо під час надзвичайних подій.

На місці працювали слідчо-оперативні групи. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також мотиви дій чоловіка, у якого вилучили пістолет. Після завершення перевірки буде надано правову оцінку його діям.

