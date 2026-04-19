Сообщили о стрельбе в Чернигове: в полиции рассказали, что произошло на самом деле
commentss НОВОСТИ Все новости

Сообщили о стрельбе в Чернигове: в полиции рассказали, что произошло на самом деле

В Чернигове возле гостиницы "Градецкий" произошел инцидент с оружием. Полиция изъяла стартовый пистолет и опровергла слухи о пострадавших.

19 апреля 2026, 18:00
Slava Kot

В Чернигове 19 апреля произошел инцидент с оружием вблизи гостиничного комплекса "Градецкий". После появления сообщений в местных каналах о якобы стрельбе по детям и нескольких раненых полиция заявила, что эта информация не подтвердилась. Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Черниговской области.

Полиция изъяла стартовый пистолет у мужчины в Чернигове. Фото из открытых источников

Что произошло в Чернигове

По данным правоохранителей, на месте происшествия был задержан мужчина, у которого изъяли стартовый пистолет. Именно использование этого предмета могло привести к панике и волне сообщений в соцсетях. Полиция подчеркнула, что информация о стрельбе по детям не соответствует действительности.

"Предварительно известно, что на улице у мужчины изъяли стартовый пистолет. Информация о стрельбе по детям не подтверждается", — говорится в заявлении полиции.

Предварительно установлено, что в результате инцидента никто не пострадал. Сообщения о трех раненых, распространявшихся в сети, не нашли подтверждения.

Правоохранители призвали граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные слухи, особенно во время чрезвычайных происшествий.

На месте работали следственно-оперативные группы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также мотивы действий мужчины, у которого изъяли пистолет. После завершения проверки будет дана правовая оценка его действиям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о стрельбе в Киеве 18 апреля. Появилась новая информация о нападающем, убившем шесть человек.

Также "Комментарии" писали, что появилась реакция полиции на двух сбежавших с места теракта патрульных в Киеве.



Источник: https://t.me/gunpChernihiv/10745
