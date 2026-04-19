Сообщили о стрельбе в Чернигове: в полиции рассказали, что произошло на самом деле

В Чернигове 19 апреля произошел инцидент с оружием вблизи гостиничного комплекса "Градецкий". После появления сообщений в местных каналах о якобы стрельбе по детям и нескольких раненых полиция заявила, что эта информация не подтвердилась. Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Черниговской области.

Полиция изъяла стартовый пистолет у мужчины в Чернигове. Фото из открытых источников

Что произошло в Чернигове

По данным правоохранителей, на месте происшествия был задержан мужчина, у которого изъяли стартовый пистолет. Именно использование этого предмета могло привести к панике и волне сообщений в соцсетях. Полиция подчеркнула, что информация о стрельбе по детям не соответствует действительности.

"Предварительно известно, что на улице у мужчины изъяли стартовый пистолет. Информация о стрельбе по детям не подтверждается", — говорится в заявлении полиции.

Предварительно установлено, что в результате инцидента никто не пострадал. Сообщения о трех раненых, распространявшихся в сети, не нашли подтверждения.

Правоохранители призвали граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные слухи, особенно во время чрезвычайных происшествий.

На месте работали следственно-оперативные группы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также мотивы действий мужчины, у которого изъяли пистолет. После завершения проверки будет дана правовая оценка его действиям.

