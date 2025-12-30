logo_ukra

BTC/USD

88013

ETH/USD

2985.16

USD/UAH

42.39

EUR/UAH

49.86

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події На війну гроші є, а людям на переправу ні: у багатющій Якутії люди гинуть під льодом, поки Кремль роками «планує» міст
commentss НОВИНИ Всі новини

На війну гроші є, а людям на переправу ні: у багатющій Якутії люди гинуть під льодом, поки Кремль роками «планує» міст

На річці Лена в Якутії регулярно під лід провалюються автівки. Цього разу втопилися троє людей, серед них дитина. Місцеві обурюються: чому найбагатший регіон РФ в ХХІ столітті не спроможний збудувати переправу?

30 грудня 2025, 14:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

У російській Якутії знову трагедія, яка давно стала символом бездіяльності місцевої і центральної влади до власних громадян. На річці Лена під лід провалився мінівен із людьми. Загинули троє осіб, серед них дитина. Ще п’ятьох госпіталізували. Про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "Город 24".

На війну гроші є, а людям на переправу ні: у багатющій Якутії люди гинуть під льодом, поки Кремль роками «планує» міст

Троє росіян пішли під лід при переправі на Лені

Інцидент стався поблизу Якутська. В автомобілі перебували вісім людей. П’ятеро змогли вибратися самостійно, але троє, включно з дитиною, залишилися в салоні та загинули. На місці працювали водолази, психологи та рятувальники. Регіональна прокуратура проводить перевірку.

Такі трагедії на Лені відбуваються регулярно. Тимчасові льодові переправи щороку перетворюються на смертельні пастки, особливо за екстремальних морозів. Нині температура в регіоні сягає мінус 47 градусів. Люди змушені ризикувати життям, бо іншого шляху просто немає.

"І це в регіоні, який є одним із найбагатших на планеті. Якутія володіє близько 23% світових запасів алмазів, 82% алмазів Росії, 22% золота, 93% урану, а також колосальними запасами нафти, газу та майже половиною вугілля країни. За площею вона більша за Казахстан", – обурюються росіяни в соцмережах.

КОНТЕКСТ: Міст через Лену обговорюють уже понад 20 років. Ще на початку 2000-х Володимир Путін ініціював "плани" його будівництва. Спершу обіцяли здати об’єкт до 2012 року, потім – до 2015-го, згодом – до 2020-го. Тепер, згідно з останнім дорученням президента РФ, міст обіцяють добудувати аж до кінця 2028 року.

На війну, ракети та репресивний апарат у Кремля гроші знаходяться миттєво: як писали "Коментарі", на 2026 рік в бюджет на війну проти України закладено понад 166 мільярдів доларів. А от на базову безпеку людей, які живуть у регіоні, що фактично годує всю Росію, коштів "немає" вже чверть століття. Результат – люди тонуть під льодом у XXI столітті.

Ця трагедія стала черговим нагадуванням, що для путінської системи життя громадян – розхідний матеріал, а гучні обіцянки залишаються лише на папері.

Читайте також в "Коментарях": в Керчі окупаційна влада нічого не робить для покращення якоті води – з кранів тече жовта вода з гнилим запахом. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини