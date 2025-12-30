На війну гроші є, а людям на переправу ні: у багатющій Якутії люди гинуть під льодом, поки Кремль роками «планує» міст

У російській Якутії знову трагедія, яка давно стала символом бездіяльності місцевої і центральної влади до власних громадян. На річці Лена під лід провалився мінівен із людьми. Загинули троє осіб, серед них дитина. Ще п’ятьох госпіталізували. Про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "Город 24".

Троє росіян пішли під лід при переправі на Лені

Інцидент стався поблизу Якутська. В автомобілі перебували вісім людей. П’ятеро змогли вибратися самостійно, але троє, включно з дитиною, залишилися в салоні та загинули. На місці працювали водолази, психологи та рятувальники. Регіональна прокуратура проводить перевірку.

Такі трагедії на Лені відбуваються регулярно. Тимчасові льодові переправи щороку перетворюються на смертельні пастки, особливо за екстремальних морозів. Нині температура в регіоні сягає мінус 47 градусів. Люди змушені ризикувати життям, бо іншого шляху просто немає.

"І це в регіоні, який є одним із найбагатших на планеті. Якутія володіє близько 23% світових запасів алмазів, 82% алмазів Росії, 22% золота, 93% урану, а також колосальними запасами нафти, газу та майже половиною вугілля країни. За площею вона більша за Казахстан", – обурюються росіяни в соцмережах.

КОНТЕКСТ: Міст через Лену обговорюють уже понад 20 років. Ще на початку 2000-х Володимир Путін ініціював "плани" його будівництва. Спершу обіцяли здати об’єкт до 2012 року, потім – до 2015-го, згодом – до 2020-го. Тепер, згідно з останнім дорученням президента РФ, міст обіцяють добудувати аж до кінця 2028 року.

На війну, ракети та репресивний апарат у Кремля гроші знаходяться миттєво: як писали "Коментарі", на 2026 рік в бюджет на війну проти України закладено понад 166 мільярдів доларів. А от на базову безпеку людей, які живуть у регіоні, що фактично годує всю Росію, коштів "немає" вже чверть століття. Результат – люди тонуть під льодом у XXI столітті.

Ця трагедія стала черговим нагадуванням, що для путінської системи життя громадян – розхідний матеріал, а гучні обіцянки залишаються лише на папері.

