Росія витратить на армію найбільше з часів СРСР: скільки бюджету на війну заклав Путін у 2026 рік

Російська влада затвердила рекордний обсяг фінансування армії на 2026 рік — щонайменше 166 мільярдів доларів, повідомляють російські медіа. Це найбільша сума військових видатків у сучасній історії РФ та найвищий показник від часів Радянського Союзу. Такий масштаб витрат свідчить, що Кремль готується до довготривалої війни та не планує зменшувати інтенсивність агресії проти України.

Бюджет рф на війну у 2026 рік

Для того щоб забезпечити такий рівень фінансування, влада РФ значно скоротила видатки на соціальні програми, внутрішній розвиток і підтримку населення. У 2026 році приблизно третина всього державного бюджету піде саме на сектор оборони, що фактично перетворює економічну модель країни на воєнну.







Різке збільшення військових витрат відповідає внутрішній політиці Кремля останніх років, у якій оборонний комплекс і потреби фронту стали ключовим пріоритетом. Такий крок також демонструє готовність Росії і надалі інвестувати величезні ресурси в агресію, незважаючи на економічні труднощі, санкції та падіння рівня життя російських громадян.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Прем’єр Угорщини Віктор Орбан видав чергову заяву, в якій фактично пропонує перегляд кордонів України після завершення російсько-української війни. На його думку, частина українських територій має залишитися під контролем Росії після так званої міжнародної мирної конференції, яку він просуває як можливий формат врегулювання.

Орбан стверджує, що Україна нібито повинна існувати як "буферна держава" між НАТО та Росією, а параметри її армії мають узгоджуватися не Києвом, а Москвою та Альянсом. Він також заявив, що Україні потрібно забезпечити якісь "гарантії непідпорядкування", не уточнюючи, від кого і за яких умов.

