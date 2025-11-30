Орбан перейшов червону лінію: яким чином хоче «поділити Україну»

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан видав чергову заяву, в якій фактично пропонує перегляд кордонів України після завершення російсько-української війни. На його думку, частина українських територій має залишитися під контролем Росії після так званої міжнародної мирної конференції, яку він просуває як можливий формат врегулювання.

Скандальна заява Орбана про поділ України

Орбан стверджує, що Україна нібито повинна існувати як "буферна держава" між НАТО та Росією, а параметри її армії мають узгоджуватися не Києвом, а Москвою та Альянсом. Він також заявив, що Україні потрібно забезпечити якісь "гарантії непідпорядкування", не уточнюючи, від кого і за яких умов.

Такі тези фактично відтворюють російські вимоги, які Кремль неодноразово озвучував протягом війни, включно зі спробами нав’язати Україні обмеження на чисельність військ і відмову від власної безпекової політики. Орбан назвав ці позиції "єдиним можливим довгостроковим рішенням", фактично пропонуючи модель, що суперечить суверенітету та територіальній цілісності України.

Заява угорського прем’єра вже викликала широкий резонанс, оскільки йде врозріз з позицією ЄС і НАТО та відкрито відтворює наративи, які просуває Москва для легітимізації окупації українських територій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійська влада незаконно тримає українських цивільних, які не пройшли так звану "фільтрацію", у готелі "Таганрог", який офіційно значиться як пункт тимчасового розміщення біженців. Про такі випадки розповіли російські правозахисники, які з 2023 року фіксують цю практику. Людей фактично позбавляють волі: у них забирають документи та телефони, не дають виходити, а перебування може тривати від кількох місяців до року.