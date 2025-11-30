Російська влада незаконно тримає українських цивільних, які не пройшли так звану "фільтрацію", у готелі "Таганрог", який офіційно значиться як пункт тимчасового розміщення біженців. Про такі випадки розповіли російські правозахисники, які з 2023 року фіксують цю практику. Людей фактично позбавляють волі: у них забирають документи та телефони, не дають виходити, а перебування може тривати від кількох місяців до року.

Табори рф для катування українців

Деяким українцям у цьому місці повідомляють, що проти них начебто відкрили кримінальну справу, зокрема за шпигунство, після чого їх вивозять у СІЗО Ростовської області. Саме про катування в цих ізоляторах раніше говорили військові з Азовсталі. Один із таких випадків завершився тим, що людина зникла на дев’ять місяців, а згодом знайшлася вже в іншому російському СІЗО — під кримінальною справою, яку їй "намалювали" після таємного утримання.

Правозахисники підтверджують щонайменше кілька подібних історій. За їхніми словами, у готелі в Таганрозі та інших подібних місцях українців тримають без зв’язку зі світом, без правового статусу і без будь-якого контролю з боку прокуратури. Людей фактично ізолюють у режимі інкомунікадо.

Представники української гуманітарної організації "Пошук. Полон" також встановили, що Росія створила розгалужену мережу секретних в’язниць для цивільних та військовополонених. Лише у 2025 році стало відомо про існування 180 таких місць — половина на території РФ і половина на окупованих українських землях. Саме в одній із цих тюрем загинула від катувань українська журналістка Вікторія Рощина.

За свідченнями звільнених полонених, у цих центрах людей тримають у нелюдських умовах, застосовують тортури, морять голодом і навіть здійснюють позасудові страти. Оскільки ці утримання відбуваються поза правовими рамками, жертви не мають можливості писати листи, звертатися по допомогу чи навіть повідомляти про своє місцезнаходження.

Такі дії порушують основні норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевські конвенції, які захищають як цивільних, так і військовополонених. Місця, де Росія утримує цих людей, залишаються засекреченими.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на офіційному ресурсі Білого дому з’явився спеціальний розділ, у якому команда Дональда Трампа публікує власний перелік медіа, що нібито поширюють неправдиві або маніпулятивні матеріали. Цей список отримав промовисту назву "Зал ганьби злочинців", і в ньому зібрані матеріали, які адміністрація вважає вводячими в оману.