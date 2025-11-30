Российские власти незаконно держат украинских гражданских, не прошедших так называемую "фильтрацию", в гостинице "Таганрог", официально числящейся как пункт временного размещения беженцев. О таких случаях рассказали российские правозащитники, с 2023 года фиксирующие эту практику. Людей фактически лишают свободы: у них забирают документы и телефоны, не дают выходить, а пребывание может занять несколько месяцев до года.

Лагеря рф для пыток украинцев

Некоторым украинцам в этом месте сообщают, что против них якобы возбуждено уголовное дело, в том числе за шпионаж, после чего их вывозят в СИЗО Ростовской области. Именно о пытках в этих изоляторах ранее говорили военные из Азовстали. Один из таких случаев завершился тем, что человек исчез на девять месяцев, а впоследствии нашёлся уже в другом российском СИЗО — под уголовным делом, которое ему "нарисовали" после тайного содержания.

Правозащитники подтверждают по меньшей мере несколько подобных историй. По их словам, в гостинице в Таганроге и других подобных местах украинские держат без связи с миром, без правового статуса и без какого-либо контроля со стороны прокуратуры. Людей фактически изолируют в режиме инкоммуникадо.

Представители украинской гуманитарной организации "Поиск. Полон" также установили, что Россия создала разветвленную сеть секретных тюрем для гражданских и военнопленных. Только в 2025 году стало известно о существовании 180 таких мест – половина на территории РФ и половина на оккупированных украинских землях. Именно в одной из этих тюрем погибла от пыток украинская журналистка Виктория Рощина.

По свидетельствам освобожденных пленных, в этих центрах людей содержатся в бесчеловечных условиях, применяют пытки, морят голодом и даже совершают внесудебные казни. Поскольку эти содержания происходят вне правовых рамок, жертвы не имеют возможности писать письма, обращаться за помощью или даже сообщать о своем местонахождении.

Такие действия нарушают основные нормы международного гуманитарного права, в частности, Женевские конвенции, защищающие как гражданских, так и военнопленных. Места, где Россия содержит этих людей, остаются засекреченными.

