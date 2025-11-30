Премьер Венгрии Виктор Орбан издал очередное заявление, в котором фактически предлагает пересмотр границ Украины после завершения российско-украинской войны. По его мнению, часть украинских территорий должна остаться под контролем России после так называемой международной мирной конференции, продвигаемой им как возможный формат урегулирования.

Скандальное заявление Орбана про деление Украины

Орбан утверждает, что Украина, якобы, должна существовать как "буферное государство" между НАТО и Россией, а параметры ее армии должны согласовываться не Киевом, а Москвой и Альянсом. Он также заявил, что Украине нужно обеспечить какие-то "гарантии неповиновения", не уточняя, от кого и при каких условиях.

Такие тезисы фактически воспроизводят российские требования, которые Кремль неоднократно озвучивал в течение войны, включая попытки навязать Украине ограничения на численность войск и отказ от собственной политики безопасности. Орбан назвал эти позиции "единственным возможным долгосрочным решением", фактически предлагая модель, противоречащую суверенитету и территориальной целостности Украины.

Заявление венгерского премьера уже вызвало широкий резонанс, поскольку идет вразрез с позицией ЕС и НАТО и открыто воспроизводит нарративы, продвигаемые Москвой для легитимизации оккупации украинских территорий.

