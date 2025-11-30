logo

Главная Новости Общество Война с Россией Орбан перешел красную линию: каким образом хочет «разделить Украину»
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан перешел красную линию: каким образом хочет «разделить Украину»

Венгерский премьер Виктор Орбан снова озвучил проросийский сценарий, заявив, что Украину после войны нужно «разделить» и сделать буферной зоной между НАТО и Россией

30 ноября 2025, 00:25
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Премьер Венгрии Виктор Орбан издал очередное заявление, в котором фактически предлагает пересмотр границ Украины после завершения российско-украинской войны. По его мнению, часть украинских территорий должна остаться под контролем России после так называемой международной мирной конференции, продвигаемой им как возможный формат урегулирования.

Орбан перешел красную линию: каким образом хочет «разделить Украину»

Скандальное заявление Орбана про деление Украины

Орбан утверждает, что Украина, якобы, должна существовать как "буферное государство" между НАТО и Россией, а параметры ее армии должны согласовываться не Киевом, а Москвой и Альянсом. Он также заявил, что Украине нужно обеспечить какие-то "гарантии неповиновения", не уточняя, от кого и при каких условиях.

Такие тезисы фактически воспроизводят российские требования, которые Кремль неоднократно озвучивал в течение войны, включая попытки навязать Украине ограничения на численность войск и отказ от собственной политики безопасности. Орбан назвал эти позиции "единственным возможным долгосрочным решением", фактически предлагая модель, противоречащую суверенитету и территориальной целостности Украины.

Заявление венгерского премьера уже вызвало широкий резонанс, поскольку идет вразрез с позицией ЕС и НАТО и открыто воспроизводит нарративы, продвигаемые Москвой для легитимизации оккупации украинских территорий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские власти незаконно держат украинских гражданских, не прошедших так называемую "фильтрацию", в отеле "Таганрог", который официально значится как пункт временного размещения беженцев. О таких случаях рассказали российские правозащитники, с 2023 года фиксирующие эту практику. Людей фактически лишают свободы: у них забирают документы и телефоны, не дают выходить, а пребывание может занять несколько месяцев до года.



