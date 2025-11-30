logo

Россия потратит на армию больше всего со времен СССР: сколько бюджета на войну заложил Путин в 2026 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия потратит на армию больше всего со времен СССР: сколько бюджета на войну заложил Путин в 2026 году

Россия закладывает самые большие со времен СССР расходы на армию, направляя треть бюджета на дальнейшую войну против Украины

30 ноября 2025, 00:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские власти утвердили рекордный объем финансирования армии на 2026 год – по меньшей мере 166 миллиардов долларов, сообщают российские медиа. Это самая большая сумма военных расходов в современной истории РФ и самый высокий показатель со времен Советского Союза. Такой масштаб расходов свидетельствует, что Кремль готовится к долговременной войне и не планирует снижать интенсивность агрессии против Украины.

Для того чтобы обеспечить такой уровень финансирования, власти РФ значительно сократили расходы на социальные программы, внутреннее развитие и поддержку населения. В 2026 году примерно треть всего государственного бюджета уйдет именно в сектор обороны, что фактически превращает экономическую модель страны в военную.


Резкое увеличение военных расходов соответствует внутренней политике Кремля последних лет, в которой оборонный комплекс и потребности фронта стали ключевым приоритетом. Такой шаг также демонстрирует готовность России и дальше инвестировать огромные ресурсы в агрессию, несмотря на экономические трудности, санкции и падение уровня жизни российских граждан.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Премьер Венгрии Виктор Орбан выдал очередное заявление, в котором фактически предлагает пересмотр границ Украины после завершения российско-украинской войны. По его мнению, часть украинских территорий должна остаться под контролем России после так называемой международной мирной конференции, продвигаемой им как возможный формат урегулирования.
Орбан утверждает, что Украина будто бы должна существовать как "буферное государство" между НАТО и Россией, а параметры ее армии должны согласовываться не Киевом, а Москвой и Альянсом. Он также заявил, что Украине нужно обеспечить какие-то "гарантии неповиновения", не уточняя, от кого и при каких условиях.



Источник: https://t.me/TCH_channel/204516
