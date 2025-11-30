Россия потратит на армию больше всего со времен СССР: сколько бюджета на войну заложил Путин в 2026 году

Российские власти утвердили рекордный объем финансирования армии на 2026 год – по меньшей мере 166 миллиардов долларов, сообщают российские медиа. Это самая большая сумма военных расходов в современной истории РФ и самый высокий показатель со времен Советского Союза. Такой масштаб расходов свидетельствует, что Кремль готовится к долговременной войне и не планирует снижать интенсивность агрессии против Украины.

Бюджет рф на войну на 2026 год

Для того чтобы обеспечить такой уровень финансирования, власти РФ значительно сократили расходы на социальные программы, внутреннее развитие и поддержку населения. В 2026 году примерно треть всего государственного бюджета уйдет именно в сектор обороны, что фактически превращает экономическую модель страны в военную.







Резкое увеличение военных расходов соответствует внутренней политике Кремля последних лет, в которой оборонный комплекс и потребности фронта стали ключевым приоритетом. Такой шаг также демонстрирует готовность России и дальше инвестировать огромные ресурсы в агрессию, несмотря на экономические трудности, санкции и падение уровня жизни российских граждан.

