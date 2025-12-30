До людей як до худоби – в окупованому Криму змушують пити «баюру»: жовту смердючу воду офіційно визнали придатною

В окупованій Керчі розгортається черговий гуманітарний скандал. Місцеві жителі масово скаржаться на якість водопровідної води: з кранів тече жовта рідина з різким, неприємним запахом, яку складно назвати питною навіть умовно.

Жовта рідина з запахом болота з кранів Керчі стала «нормою» – окупаційна влада запевняє, що це безпечно

Про це повідомляють активісти руху "Жовта стрічка", які отримують десятки звернень від мешканців різних районів міста. За їхніми словами, йдеться не про аварію чи тимчасову проблему, а про системну ситуацію, що триває вже не перший тиждень.

Люди зазначають, що вода має каламутний жовтий відтінок, запах затхлості або болота і викликає побоювання щодо безпеки для здоров’я. Водночас альтернативи у більшості родин немає – купівля бутильованої води стала розкішшю, а підвіз води здійснюється нерегулярно.

У відповідь на хвилю обурення окупаційне підприємство "Вода Криму" заявило, що причина проблеми нібито полягає у сезонному зростанні фітопланктону. Там визнали, що окремі показники води відхиляються від норми, однак наполягають: вона "придатна для вживання".

Активісти наголошують, що подібні пояснення лише підтверджують ставлення окупаційної адміністрації до місцевого населення – як до ресурсу, який має мовчки терпіти будь-які умови. Людей фактично змушують пити воду сумнівної якості, перекладаючи відповідальність на "природні процеси".

У "Жовтій стрічці" зазначають, що проблема з водопостачанням в окупованому Криму загострюється системно: зношені мережі, відсутність модернізації та ігнорування санітарних стандартів дедалі частіше створюють загрозу здоров’ю цивільного населення.

Активісти закликають фіксувати всі подібні випадки, адже вони є черговим доказом деградації інфраструктури та повної зневаги окупаційної влади до базових потреб людей.

