Паника на Херсонщині: російські чиновники масово тікають із окупованих територій

Окупаційна Херсонщина перетворюється на справжнє пекло для російських чиновників, які були призначені Кремлем керувати територіями після вторгнення. Як повідомляє "Атеш", серед мешканців та співробітників адміністрацій Нової Каховки, Генічеська, Скадовська та інших населених пунктів фіксується масове бажання російських призначенців втекти із регіону будь-якими способами.

Окупанти на Херсонщині у страху: російські призначенці намагаються втекти від партизанів і місцевого гніву

За даними "Атеш", більшість цих "керівників" були відправлені до Херсонщини примусово — під загрозою звільнення, пониження в посаді або повного краху кар’єри. Їхня робота часто носить формальний характер: стояти на місці, виконувати накази кураторів і підписувати заготовлені документи.

Водночас більшість призначенців не орієнтуються в місцевих умовах, не мають мотивації працювати і сприймають перебування в області як тимчасове заслання. За інформацією "Атеш", вони живуть у постійному страху — від відкритої ненависті місцевих жителів, активних дій партизанських груп і від того, що їхні колеги з числа місцевих колаборантів вже могли передати їхні персональні дані Силам оборони України.

"Херсонщина для таких кадрів — це фактично штрафна зона, де Кремль позбавляється непотрібного баласту", — зазначають джерела. І додають, що численні спроби російських чиновників залишити регіон зустрічають як внутрішні перешкоди з боку кураторів, так і страх перед можливим покаранням.

За словами очевидців, у багатьох містах області спостерігається справжня паніка серед "приїжджих" адміністративних працівників: вони намагаються знайти будь-яку можливість втекти, відчуваючи себе в пастці, а місцеві мешканці та активісти, у тому числі партизани "Атеш", ретельно стежать за кожним їхнім кроком.

Таким чином, окупована Херсонщина стає не лише центром бойових дій і протистояння, а й місцем тотального страху та хаосу для російських призначенців, що може вплинути на ефективність так званої адміністративної машини Кремля на окупованих територіях.

