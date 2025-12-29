Оккупационная Херсонщина превращается в настоящий ад для российских чиновников, которые были назначены Кремлем управлять территориями после вторжения. Как сообщает "Атеш", среди жителей и сотрудников администраций Новой Каховки, Геническа, Скадовска и других населенных пунктов фиксируется массовое желание российских назначенцев бежать из региона любыми способами.

Оккупанты на Херсонщине в страхе: российские назначенцы пытаются убежать от партизан и местного гнева

По данным "Атеш", большинство этих "руководителей" были отправлены в Херсонскую область принудительно — под угрозой увольнения, понижения в должности или полного краха карьеры. Их работа часто носит формальный характер: стоять на месте, выполнять приказы кураторов и подписывать заготовленные документы.

В то же время большинство назначенцев не ориентируются в местных условиях, не имеют мотивации работать и воспринимают пребывание в области как временную ссылку. По информации "Атеш", они живут в постоянном страхе от открытой ненависти местных жителей, активных действий партизанских групп и от того, что их коллеги из числа местных коллаборантов уже могли передать их персональные данные Силам обороны Украины.

"Херсонщина для таких кадров — это фактически штрафная зона, где Кремль лишается ненужного балласта" , — отмечают источники. И добавляют, что многочисленные попытки российских чиновников покинуть регион встречают как внутренние препятствия кураторам, так и страх перед возможным наказанием.

По словам очевидцев, во многих городах области наблюдается настоящая паника среди приезжих административных работников: они пытаются найти любую возможность убежать, чувствуя себя в ловушке, а местные жители и активисты, в том числе партизаны "Атеш", тщательно следят за каждым их шагом.

Таким образом, оккупированная Херсонщина становится не только центром боевых действий и противостояния, но и местом тотального страха и хаоса для российских назначенцев, что может повлиять на эффективность так называемой административной машины Кремля на оккупированных территориях.

