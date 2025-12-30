К людям как к скоту – в оккупированном Крыму заставляют пить «баюру»: желтую зловонную воду официально признали годной

В оккупированной Керчи разворачивается очередной гуманитарный скандал. Местные жители массово жалуются на качество водопроводной воды: из кранов течет желтая жидкость с резким неприятным запахом, которую сложно назвать питьевой даже условно.

Желтая жидкость с запахом болота из кранов Керчи стала «нормой» – оккупационные власти уверяют, что это безопасно

Об этом сообщают активисты движения "Желтая лента", получающие десятки обращений от жителей разных районов города. По их словам, речь идет не об аварии или временной проблеме, а о продолжающейся уже не первой неделе системной ситуации.

Люди отмечают, что вода имеет мутный желтый оттенок, запах затхлости или болота и вызывает опасения по поводу безопасности для здоровья. В то же время, альтернативы у большинства семей нет – покупка бутилированной воды стала роскошью, а подвоз воды осуществляется нерегулярно.

В ответ на волну возмущения оккупационное предприятие "Вода Крыма" заявило, что причина проблемы якобы заключается в сезонном росте фитопланктона. Там сочли, что отдельные показатели воды отклоняются от нормы, однако настаивают: она "пригодна для употребления".

Активисты отмечают, что подобные объяснения лишь подтверждают отношение оккупационной администрации к местному населению – как к ресурсу, который молча терпеть любые условия. Людей фактически вынуждают пить воду сомнительного качества, перекладывая ответственность на "естественные процессы".

В Желтой ленте отмечают, что проблема с водоснабжением в оккупированном Крыму обостряется системно : изношенные сети, отсутствие модернизации и игнорирования санитарных стандартов все чаще создают угрозу здоровью гражданского населения.

Активисты призывают фиксировать все подобные случаи, ведь они являются очередным доказательством деградации инфраструктуры и полного пренебрежения оккупационной властью к базовым потребностям людей.

Читайте также в "Комментариях", что российские чиновники бегут с временно оккупированных территорий Херсона.