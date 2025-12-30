На войну деньги есть, а людям на переправу нет: в богатейшей Якутии люди гибнут подо льдом, пока Кремль годами «планирует» мост

В российской Якутии снова трагедия, давно ставшая символом бездействия местных и центральных властей к собственным гражданам. На реке Лена под лед провалился минивэн с людьми. Погибли три человека, среди них ребенок. Еще пятеро госпитализировали. Об этом пишут российские СМИ, в том числе "Город 24".

Трое россиян ушли под лед при переправе на Лене

Инцидент произошел вблизи Якутска. В автомобиле находились восемь человек. Пятеро смогли выбраться самостоятельно, но трое, включая ребенка, остались в салоне и погибли. На месте работали водолазы, психологи и спасатели. Региональная прокуратура проводит проверку.

Такие трагедии на Лене происходят регулярно. Временные ледовые переправы ежегодно превращаются в смертельные ловушки, особенно при экстремальных морозах. В настоящее время температура в регионе достигает минус 47 градусов. Люди вынуждены рисковать жизнью, потому что другого пути просто нет.

"И это в регионе, который является одним из самых богатых на планете. Якутия владеет около 23% мировых запасов алмазов, 82% алмазов России, 22% золота, 93% урана, а также колоссальными запасами нефти, газа и почти половиной угля страны. По площади она больше, чем в Казахстан", – возмущаются россияне в соцсетях.

КОНТЕКСТ: Мост через Лену обсуждают уже более 20 лет. Еще в начале 2000-х Владимир Путин инициировал планы его строительства. Сначала обещали сдать объект к 2012 году, затем – к 2015-му, впоследствии – к 2020-му. Теперь, согласно последнему поручению президента РФ, мост обещают достроить вплоть до конца 2028 года.

На войну, ракеты и репрессивный аппарат у Кремля деньги находятся мгновенно: как писали "Комментарии", на 2026 год в бюджет на войну против Украины заложено более 166 миллиардов долларов. А вот на базовую безопасность людей, живущих в фактически кормящем всю Россию регионе, средств "нет" уже четверть века. Результат – люди тонут подо льдом в XXI веке.

Эта трагедия стала очередным напоминанием, что для путинской системы жизни граждан – расходный материал, а громкие обещания остаются только на бумаге.

