13-річна дівчинка керує ядерною програмою і ракетними силами в КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин призначив свою 13-річну доньку Чжу Е відповідальною за напрямок ядерних та ракетних сил КНДР.

13-річна донька лідера КНДР

За повідомленнями, вона фактично стала "директоркою" ракетного бюро та бере участь у стратегічних нарадах. Зазначається, що дівчинка отримує регулярні брифінги від генералів і може віддавати накази замість очільника держави.

Аналітики розцінюють цей крок як частину підготовки до потенційної передачі влади в майбутньому та формування образу наступниці, здатної контролювати Корейською народною армією.

Офіційних роз’яснень щодо її повноважень наразі не оприлюднено.

