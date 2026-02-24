logo_ukra

Головна Новини Суспільство події 13-річна дівчинка керує ядерною програмою і ракетними силами в КНДР
13-річна дівчинка керує ядерною програмою і ракетними силами в КНДР

Лідер КНДР доручив своїй 13-річній доньці Чжу Е курувати напрямок ядерних і ракетних сил країни

24 лютого 2026, 16:28
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин призначив свою 13-річну доньку Чжу Е відповідальною за напрямок ядерних та ракетних сил КНДР.

13-річна дівчинка керує ядерною програмою і ракетними силами в КНДР

13-річна донька лідера КНДР

За повідомленнями, вона фактично стала "директоркою" ракетного бюро та бере участь у стратегічних нарадах. Зазначається, що дівчинка отримує регулярні брифінги від генералів і може віддавати накази замість очільника держави.

Аналітики розцінюють цей крок як частину підготовки до потенційної передачі влади в майбутньому та формування образу наступниці, здатної контролювати Корейською народною армією.

Офіційних роз’яснень щодо її повноважень наразі не оприлюднено.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що західні країни, зокрема США, мають усвідомити: путін не зацікавлений у завершенні війни.
У своєму дописі в соцмережі X Джонсон наголосив, що російський лідер не зупинить війну без значно потужнішого тиску. Він закликав конфіскувати "тіньовий флот" рф, передати Україні заморожені російські активи та надати озброєння, необхідне для знищення російських підприємств із виробництва дронів. За словами екс-прем’єра, путін не вестиме переговори щиро, доки не відчує, що в нього немає вибору. Джонсон також зазначив, що російська економіка зазнає серйозного тиску, а втрати армії рф є значними.
Він підкреслив, що Захід здатен завершити війну вже цього року, якщо припинить зволікання та обережність.
Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times заявив, що війна перебуває на "початку кінця", оскільки обидві сторони потребують припинення вогню.



Джерело: https://www.newsweek.com/kim-gives-daughter-role-north-koreas-missile-forces-11564182
