Борис Джонсон зробив гучну заяву про наміри путіна

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що західні країни, зокрема США, мають усвідомити: путін не зацікавлений у завершенні війни.

Баром Джонсон про наміри Росії у війні проти України

У своєму дописі в соцмережі X Джонсон наголосив, що російський лідер не зупинить війну без значно потужнішого тиску. Він закликав конфіскувати "тіньовий флот" рф, передати Україні заморожені російські активи та надати озброєння, необхідне для знищення російських підприємств із виробництва дронів.

За словами екс-прем’єра, путін не вестиме переговори щиро, доки не відчує, що в нього немає вибору. Джонсон також зазначив, що російська економіка зазнає серйозного тиску, а втрати армії рф є значними.

Він підкреслив, що Захід здатен завершити війну вже цього року, якщо припинить зволікання та обережність.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times заявив, що війна перебуває на "початку кінця", оскільки обидві сторони потребують припинення вогню.

Водночас глава держави наголосив: без жорстких і чітких гарантій безпеки з боку Заходу росія використає можливу паузу для перегрупування сил та підготовки нового наступу. Зеленський закликав Дональда Трампа не піддаватися на маніпуляції кремля та "розкусити ігри" путіна. За словами президента, москва лише імітує готовність до миру. "Росіяни грають в ігри. Вони грають з Трампом і з усім світом. Путін думає, що виглядає переконливо і що йому можна довіряти. Ні — він поганий актор", — зазначив Зеленський.

Окремо він звернувся до Європейського Союзу з вимогою визначити чітку дату вступу України — вже у 2027 році. Президент підкреслив, що не можна допустити ситуації, коли росія десятиліттями блокуватиме євроінтеграцію України.

