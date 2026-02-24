Борис Джонсон сделал громкое заявление о намерениях путина

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные страны, в том числе США, должны понять: путин не заинтересован в завершении войны.

Баром Джонсон о намерениях России в войне против Украины

В своем сообщении в соцсети X Джонсон подчеркнул, что российский лидер не остановит войну без более мощного давления. Он призвал конфисковать "теневой флот" России, передать Украине замороженные российские активы и предоставить вооружение, необходимое для уничтожения российских предприятий по производству дронов.

По словам экс-премьера, Путин не будет вести переговоры искренне, пока не почувствует, что у него нет выбора. Джонсон также отметил, что российская экономика испытывает серьезное давление, а потери армии РФ являются значительными.

Он подчеркнул, что Запад может завершить войну уже в этом году, если прекратит промедление и осторожность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что война находится на "начале конца", поскольку обе стороны нуждаются в прекращении огня.

В то же время, глава государства подчеркнул: без жестких и четких гарантий безопасности со стороны Запада россия использует возможную паузу для перегруппировки сил и подготовки нового наступления. Зеленский призвал Дональда Трампа не поддаваться манипуляциям кремля и "раскусить игры" путина. По словам президента, москва лишь имитирует готовность к миру. "Россияне играют в игры. Они играют с Трампом и со всем миром. Путин думает, что выглядит убедительно и что ему можно доверять. Нет — он плохой актер", — отметил Зеленский.

Отдельно он обратился в Европейский Союз с требованием определить четкую дату вступления Украины уже в 2027 году. Президент подчеркнул, что нельзя допустить ситуации, когда Россия десятилетиями будет блокировать евроинтеграцию Украины.

