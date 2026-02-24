Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь Чжу Е ответственной за направление ядерных и ракетных сил КНДР.

13-летняя дочка лидера КНДР

По сообщениям, она фактически стала директором ракетного бюро и принимает участие в стратегических совещаниях. Девочка получает регулярные брифинги от генералов и может отдавать приказы вместо главы государства.

Аналитики расценивают этот шаг как часть подготовки к потенциальной передаче власти в будущем и формированию образа преемницы, способной контролировать Корейскую народную армию.

Официальные разъяснения относительно ее полномочий пока не обнародованы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные страны, в частности США, должны осознать: путин не заинтересован в завершении войны.

В своем сообщении в соцсети X Джонсон подчеркнул, что российский лидер не остановит войну без более мощного давления. Он призвал конфисковать "теневой флот" России, передать Украине замороженные российские активы и предоставить вооружение, необходимое для уничтожения российских предприятий по производству дронов. По словам экс-премьера, Путин не будет вести переговоры искренне, пока не почувствует, что у него нет выбора. Джонсон также отметил, что российская экономика испытывает серьезное давление, а потери армии РФ являются значительными.

Он подчеркнул, что Запад может завершить войну уже в этом году, если прекратит промедление и осторожность.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что война находится на "начале конца", поскольку обе стороны нуждаются в прекращении огня.

