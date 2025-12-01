Рубрики
У Львівській області суд оштрафував прикордонника, через недогляд якого українець незаконно перетнув державний кордон у напрямку Польщі. Інцидент стався 20 серпня 2025 року на ділянці Шегинівської громади, а відповідну постанову Мостиського районного суду оприлюднили в Єдиному реєстрі судових рішень у листопаді.
Чоловік утік до Польщі, поки прикордонник був у туалеті. Фото з відкритих джерел
Згідно з матеріалами справи, військовослужбовець ніс службу як оператор комплексу спеціальних технічних засобів. Під час чергування він залишив робоче місце, щоб відвідати туалет. Поки прикордонник був у туалеті один чоловік перетнув кордон та втік до Польщі.
У суді прикордонник визнав свою провину. Він пояснив, що на момент події чергував сам та відлучився ненадовго до туалету.
Попри це, суд вирішив, що неналежне виконання службових обов’язків створило умови для незаконного перетину державного кордону. Прикордонника оштрафували на 17 000 гривень та зобов’язали сплатити судовий збір у розмірі 605,60 гривень.
Постанову можна оскаржити в апеляційному порядку протягом десяти днів.
