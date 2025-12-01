У Львівській області суд оштрафував прикордонника, через недогляд якого українець незаконно перетнув державний кордон у напрямку Польщі. Інцидент стався 20 серпня 2025 року на ділянці Шегинівської громади, а відповідну постанову Мостиського районного суду оприлюднили в Єдиному реєстрі судових рішень у листопаді.

Чоловік утік до Польщі, поки прикордонник був у туалеті. Фото з відкритих джерел

Згідно з матеріалами справи, військовослужбовець ніс службу як оператор комплексу спеціальних технічних засобів. Під час чергування він залишив робоче місце, щоб відвідати туалет. Поки прикордонник був у туалеті один чоловік перетнув кордон та втік до Польщі.

У суді прикордонник визнав свою провину. Він пояснив, що на момент події чергував сам та відлучився ненадовго до туалету.

"Під час несення служби у нього виникла фізіологічна потреба відлучитися для відвідування туалету, у зв`язку з чим він залишив місце несення служби на нетривалий час. Просив суд суворо його не карати, врахувати, що на його утриманні перебувають троє дітей, а також його незадовільний стан здоров’я", — йдеться у постанові.

Попри це, суд вирішив, що неналежне виконання службових обов’язків створило умови для незаконного перетину державного кордону. Прикордонника оштрафували на 17 000 гривень та зобов’язали сплатити судовий збір у розмірі 605,60 гривень.

Постанову можна оскаржити в апеляційному порядку протягом десяти днів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, скільки осіб намагалися незаконно перетнути кордон України під час війни.

Також "Коментарі" писали, що у Раді готують нові обмеження виїзду за кордон.