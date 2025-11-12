Скільки осіб намагалися незаконно перетнути кордон України під час війни: цифри шокують

У 2024 році значно збільшилась кількість осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України.

Кордон. Фото портал "Коментарі"

У Державній прикордонній службі України на офіційний запит порталу “Коментарі” повідомили, скільки осіб намагалося незаконно перетнути державний кордон у 2022-2025 роках.

Так, за даними прикордонників, у 2022 році виявили 6656 осіб, у 2023-му — 7791. У 2024 році кількість осіб, які намагалися перетнути кордон зросла в рази — спіймали 24713 осіб. У період з 1 січня по 7 листопада 2025 року 19090 осіб намагалися незаконно перетнути кордон.

За даними ДПСУ, найбільше порушників державного кордону у 2025 році затримали румунській ділянці — 9149 осіб. Найменше — на російській ділянці державного кордону — 1 особа.

Серед областей, де було найбільше порушників державного кордону — Чернівецька та Закарпатська області (7023 осіб та 5958 осіб відповідно).

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у вересні значно зросла кількість українців, хто отримав тимчасовий захист в ЄС. Так, у вересні 2025 року кількість українців, що отримали тимчасовий захист в ЄС зросла на 49% порівняно з серпнем. Це найвищий показник за 2 роки, наводить дані Eurostat.

Зазначається, що країни ЄС у вересні 2025 року видали 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам, які виїхали з України через російську агресію. При цьому на кінець вересня 2025 року 4,3 мільйона осіб, які виїхали з України, мали статус тимчасового захисту в ЄС. Порівняно з кінцем серпня, кількість зросла на 49 555 осіб (+1,2% від загальної кількості).



