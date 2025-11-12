logo

Сколько человек пытались незаконно пересечь границу Украины во время войны: цифры шокируют
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько человек пытались незаконно пересечь границу Украины во время войны: цифры шокируют

В Государственной пограничной службе рассказали, сколько человек пытались незаконно пересечь государственную границу Украины

12 ноября 2025, 17:08
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В 2024 году значительно увеличилось количество лиц, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Украины.

Граница. Фото портал "Комментарии"

В Государственной пограничной службе Украины по официальному запросу портала "Комментарии" сообщили, сколько человек пыталось незаконно пересечь государственную границу в 2022-2025 годах.

Так, по данным пограничников, в 2022 году обнаружили 6656 человек, в 2023-м – 7791. В 2024 году количество лиц, пытавшихся пересечь границу возросло в разы – поймали 24713 человек. В период с 1 января по 7 ноября 2025 года 19 090 человек пытались незаконно пересечь границу.

По данным ГНСУ, больше всего нарушителей государственной границы в 2025 году задержали румынский участок — 9149 человек. Меньше всего — на российском участке государственной границы — 1 человек.

Среди областей, где было больше нарушителей государственной границы — Черновицкая и Закарпатская области (7023 человек и 5958 человек соответственно).

Сколько человек пытались незаконно пересечь границу Украины во время войны: цифры шокируют - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в сентябре значительно возросло количество украинцев, получивших временную защиту в ЕС. Так, в сентябре 2025 года количество украинцев, получивших временную защиту в ЕС, выросло на 49% по сравнению с августом. Это самый высокий показатель за 2 года, приводит данные Eurostat.

Отмечается, что страны ЕС в сентябре 2025 г. издали 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты гражданам, выехавшим из Украины из-за российской агрессии. При этом на конец сентября 2025 года 4,3 миллиона выехавших из Украины имели статус временной защиты в ЕС. По сравнению с концом августа количество выросло на 49 555 человек (+1,2% от общего количества).




