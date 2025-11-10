logo_ukra

Українці активно виїжджають за кордон: цифри шокують
Українці активно виїжджають за кордон: цифри шокують

У ЄС зафіксували рекордне за 2 роки збільшення кількості українців, які отримали тимчасовий захист

10 листопада 2025, 17:18
Автор:
Кречмаровская Наталия

Громадяни України активніше виїздять до Європи. У вересні 2025 року кількість українців, що отримали тимчасовий захист в ЄС зросла на 49% порівняно з серпнем. У Це найвищий показник за 2 роки, наводить дані Eurostat.

Українці активно виїжджають за кордон: цифри шокують

Біженці. Фото портал "Коментарі"

Зазначається, що країни ЄС у вересні 2025 року видали 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам, які виїхали з України через російську агресію. 

“Це збільшення відбулося після прийняття урядом України наприкінці серпня 2025 року указу, який надає чоловікам віком від 18 до 22 років включно право безперешкодно залишати Україну”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на кінець вересня 2025 року 4,3 мільйона осіб, які виїхали з України, мали статус тимчасового захисту в ЄС. Порівняно з кінцем серпня, кількість зросла на 49 555 осіб (+1,2% від загальної кількості).

Найбільше громадян України, які перебувають під тимчасовим захистом, проживають у:

  • Німеччині — 1 218 100 осіб (28,3% від загальної кількості в ЄС),

  • Польщі — 1 008 885 осіб (23,5%),

  • Чехії — 389 310 осіб (9,0%).

Згідно з доступними даними, кількість людей під тимчасовим захистом зросла у 24 країнах ЄС. 

Найбільше — у Польщі (+12 960 осіб, +1,3 %), Німеччині (+7 585 осіб, +0,6 %) та Чехії (+3 455 осіб, +0,9 %). 

Найвищі показники отримувачів тимчасового захисту на 1000 жителів спостерігаються в:

  • Чехії — 35,7,

  • Польщі — 27,6,

  • Естонії — 25,5,

Станом на 30 вересня 2025 року громадяни України становили понад 98,4 % усіх отримувачів тимчасового захисту. Серед них:

  • дорослі жінки — 44%,

  • неповнолітні — майже 31%,

  • дорослі чоловіки — 25,1%.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, до чого призводять безглузді заборони в Україні. 




Джерело: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20251110-2
