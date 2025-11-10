Українці активно виїжджають за кордон: цифри шокують

Громадяни України активніше виїздять до Європи. У вересні 2025 року кількість українців, що отримали тимчасовий захист в ЄС зросла на 49% порівняно з серпнем. У Це найвищий показник за 2 роки, наводить дані Eurostat.

Зазначається, що країни ЄС у вересні 2025 року видали 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам, які виїхали з України через російську агресію.

“Це збільшення відбулося після прийняття урядом України наприкінці серпня 2025 року указу, який надає чоловікам віком від 18 до 22 років включно право безперешкодно залишати Україну”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на кінець вересня 2025 року 4,3 мільйона осіб, які виїхали з України, мали статус тимчасового захисту в ЄС. Порівняно з кінцем серпня, кількість зросла на 49 555 осіб (+1,2% від загальної кількості).

Найбільше громадян України, які перебувають під тимчасовим захистом, проживають у:

Німеччині — 1 218 100 осіб (28,3% від загальної кількості в ЄС),

Польщі — 1 008 885 осіб (23,5%),

Чехії — 389 310 осіб (9,0%).

Згідно з доступними даними, кількість людей під тимчасовим захистом зросла у 24 країнах ЄС.

Найбільше — у Польщі (+12 960 осіб, +1,3 %), Німеччині (+7 585 осіб, +0,6 %) та Чехії (+3 455 осіб, +0,9 %).

Найвищі показники отримувачів тимчасового захисту на 1000 жителів спостерігаються в:

Чехії — 35,7,

Польщі — 27,6,

Естонії — 25,5,

Станом на 30 вересня 2025 року громадяни України становили понад 98,4 % усіх отримувачів тимчасового захисту. Серед них:

дорослі жінки — 44%,

неповнолітні — майже 31%,

дорослі чоловіки — 25,1%.

