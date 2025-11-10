logo

Украинцы активно выезжают за границу: цифры шокируют
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы активно выезжают за границу: цифры шокируют

В ЕС зафиксировали рекордное за 2 года увеличение количества украинцев, получивших временную защиту

10 ноября 2025, 17:18
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Граждане Украины активнее выезжают в Европу. В сентябре 2025 года количество украинцев, получивших временную защиту в ЕС, выросло на 49% по сравнению с августом. Это самый высокий показатель за 2 года, приводит данные Eurostat.

Украинцы активно выезжают за границу: цифры шокируют

Беженцы. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что страны ЕС в сентябре 2025 года издали 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты гражданам, выехавшим из Украины из-за российской агрессии.

"Это увеличение произошло после принятия правительством Украины в конце августа 2025 указа, который предоставляет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно право беспрепятственно покидать Украину", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на конец сентября 2025 года 4,3 миллиона уехавших из Украины имели статус временной защиты в ЕС. По сравнению с концом августа количество выросло на 49 555 человек (+1,2% от общего количества).

Больше всего граждан Украины, которые находятся под временной защитой, проживают в:

  • Германии – 1 218 100 человек (28,3% от общего количества в ЕС),

  • Польши – 1 008 885 человек (23,5%),

  • Чехии – 389 310 человек (9,0%).

Согласно доступным данным, количество людей под временной защитой выросло в 24 странах ЕС.

Больше всего — в Польше (+12960 человек, +1,3%), Германии (+7585 человек, +0,6%) и Чехии (+3455 человек, +0,9%).

Самые высокие показатели получателей временной защиты на 1000 жителей наблюдаются в:

  • Чехии — 35,7,

  • Польши — 27,6,

  • Эстонии — 25,5,

По состоянию на 30 сентября 2025 года граждане Украины составляли более 98,4 % всех получателей временной защиты. Среди них:

  • взрослые женщины — 44%,

  • несовершеннолетние — почти 31%,

  • взрослые мужчины — 25,1%.

Напомним: портал "Комментарии" писал, к чему приводят бессмысленные запреты в Украине.




Источник: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20251110-2
