Тривожна статистика в Україні: до чого призводять безглузді заборони

Українська мова втрачає популярність серед учнів. З початком повномасштабної війни Росії проти України більшість громадян почали спілкуватися українською. Однак на четвертому році кровопролитної війни ситуація змінилася. Це підтверджує і статистика. Начальник Центрального міжрегіонального управління Державної служби якості освіти України Світлана Бабинець повідомила, що 40% учнів на перервах спілкуються переважно російською мовою. 30% учнів спілкуються російською мовою вдома та з однолітками. При цьому частка учнів, які вважають українську мову рідною, зменшилась із 71% до 64% ​​за рік.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко прокоментував ситуацію. За його словами, якщо так і далі будуть боротися з книгами, піснями, то дійде і до 30-40% дуже швидко.

“Заборонами не можна нічого вирішити, особливо якщо вони дебільні. Книжки зробіть українські доступні спочатку за ціною, поставте на них 5% ПДВ, щоб вони стали конкурентнішими, може тоді в школах щось змінитися. Зробіть так, щоб українська мова стала цікавою для дітей, то вони відразу й потягнуться за нею”, — зазначив він.

Експерт також порадив, зробити так, щоб професія вчителя стала престижною у школі, щоб конкурс на шкільного вчителя був як на програміста, а не те, що зараз прохідний бал у педагогічному виші 140. І тоді, за словами, Попенка, діти також інакше ставитимуться до української мови.

