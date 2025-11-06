logo_ukra

BTC/USD

101398

ETH/USD

3322.95

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини Тривожна статистика в Україні: до чого призводять безглузді заборони
commentss НОВИНИ Всі новини

Тривожна статистика в Україні: до чого призводять безглузді заборони

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Попенко розповів, як підвищити інтерес дітей до української мови

6 листопада 2025, 20:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Українська мова втрачає популярність серед учнів. З початком повномасштабної війни Росії проти України більшість громадян почали спілкуватися українською. Однак на четвертому році кровопролитної війни ситуація змінилася. Це підтверджує і статистика.  Начальник Центрального міжрегіонального управління Державної служби якості освіти України Світлана Бабинець повідомила, що 40% учнів на перервах спілкуються переважно російською мовою. 30% учнів спілкуються російською мовою вдома та з однолітками. При цьому частка учнів, які вважають українську мову рідною, зменшилась із 71% до 64% ​​за рік.

Тривожна статистика в Україні: до чого призводять безглузді заборони

Украина-Россия. Фото портал "Комментарии"

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко прокоментував ситуацію. За його словами, якщо так і далі будуть боротися з книгами, піснями, то дійде і до 30-40% дуже швидко.

“Заборонами не можна нічого вирішити, особливо якщо вони дебільні. Книжки зробіть українські доступні спочатку за ціною, поставте на них 5% ПДВ, щоб вони стали конкурентнішими, може тоді в школах щось змінитися. Зробіть так, щоб українська мова стала цікавою для дітей, то вони відразу й потягнуться за нею”, — зазначив він.

Експерт також порадив, зробити так, щоб професія вчителя стала престижною у школі, щоб конкурс на шкільного вчителя був як на програміста, а не те, що зараз прохідний бал у педагогічному виші 140. І тоді, за словами, Попенка, діти також інакше ставитимуться до української мови.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді скаржаться на рішення Кабміну. Нардепи обурені проєктом державного бюджету на 2026 рік.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/olegpopenko/posts/pfbid02N8fpZHKzxWguKdqqjA7rDGMfC4Eqh9KXbqPwwQyMquDeB5qS9yST87ctF1SxeDFXl
Теги:

Новини

Всі новини