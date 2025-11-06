Тревожная статистика в Украине: к чему приводят бессмысленные запреты

Украинский язык теряет популярность среди учеников. С началом полномасштабной войны России против Украины большинство граждан стали общаться по-украински. Однако на четвёртом году кровопролитной войны ситуация изменилась. Это подтверждает и статистика.

Украина-Россия. Фото портал "Комментарии"

Начальник Центрального межрегионального управления Государственной службы качества образования Украины Светлана Бабинец сообщила, что 40% учеников на переменах общаются преимущественно на русском языке. 30% учеников общаются на русском языке дома и со сверстниками. При этом доля учащихся, считающих украинский язык родным, уменьшилась с 71% до 64% ​​в год.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко прокомментировал ситуацию. По его словам, если так и дальше будут бороться с книгами, песнями, то дойдет и до 30-40% очень быстро.

"Запретами нельзя ничего решить, особенно если они дебильные. Книги сделайте украинские доступны сначала по цене, поставьте на них 5% НДС, чтобы они стали конкурентнее, может тогда в школах что-то измениться. Сделайте так, чтобы украинский язык стал интересным для детей, то они сразу и потянутся к нему", — отметил он.

Эксперт также посоветовал сделать так, чтобы профессия учителя стала престижной в школе, чтобы конкурс на школьного учителя был как на программиста, а не то, что сейчас проходной балл в педагогическом вузе 140. И тогда, по словам, Попенко, дети будут иначе относиться к украинскому языку.

