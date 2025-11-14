У Раді готують нові обмеження виїзду за кордон: що зміниться (ОНОВЛЕНО)

В Україні триває обмеження виїзду за кордон. У серпні були внесені зміни, які дозволили чоловікам віком 18-22 роки безперешкодний виїзд.

Паспорт. Ілюстративне фото

У Верховній Раді готують нові зміни нардепи зареєстрували законопроєкт про внесення змін до статті 6 Закону України “Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України” щодо розширення підстав для тимчасового обмеження виїзду з України громадянами України.

Народний депутат України Олександр Федієнко розповів, що з разом з колегами зареєстрували законопроєкт. Мета документа — встановити тимчасову заборону на виїзд за межі України до завершення правового режиму воєнного стану та мобілізації особами. Йдеться про осіб, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час відповідно до абзаців другого та третього пункту 4 частини першої статті 25 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

За словами народного депутата, якщо людина офіційно заброньована як критично важлива для країни, то вона має фізично перебувати в Україні, щоб виконувати ці функції.

“Фактично законопроєкт хоче усунути ситуацію, коли людина формально “критично важлива”, але перебуває за кордоном”, — пояснив народний депутат.

Народний депутат Олексій Гончаренко пояснив, що новий законопроєкт, який подали, стосується тих, хто отримав бронювання на критично важливому підприємстві, але має якісь проблеми в ТЦК і має їх вирішити за 45 днів.

“Саме на цю категорію і буде розрахований законопроєкт. Всі інші співробітники критично важливих підприємств мають право виїзду. Законопроєкт ще не ухвалили, а тільки подали, тому враховуйте це також. Але я все ще наполягаю — пора вже відкривати кордони і скасувати всі заборони взагалі!”, — зауважив нардеп.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що громадяни України активніше виїздять до Європи. У вересні 2025 року кількість українців, що отримали тимчасовий захист в ЄС зросла на 49% порівняно з серпнем. Це найвищий показник за 2 роки, наводить дані Eurostat.

Країни ЄС у вересні 2025 року видали 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам, які виїхали з України через російську агресію.



