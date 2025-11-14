В Раде готовят новые ограничения выезда за границу: что изменится (ОБНОВЛЕНО)

В Украине действует ограничение выезда за границу. В августе были внесены изменения, позволившие мужчинам в возрасте 18-22 лет беспрепятственный выезд.

В Верховной Раде готовят новые изменения нардепы зарегистрировали законопроект о внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" о расширении оснований для временного ограничения выезда из Украины гражданами Украины.

Народный депутат Украины Александр Федиенко рассказал, что вместе с коллегами зарегистрировали законопроект. Цель документа – установить временный запрет на выезд за пределы Украины до завершения правового режима военного положения и мобилизации лицами. Речь идет о лицах, которые забронированы на период мобилизации и военное время в соответствии с абзацами второго и третьего пункта 4 части первой статьи 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

По словам народного депутата, если человек официально забронирован как критически важный для страны, то он должен физически находиться в Украине, чтобы выполнять эти функции.

"Фактически законопроект хочет устранить ситуацию, когда человек формально "критически важен", но находится за границей", — пояснил народный депутат.

Народный депутат Алексей Гончаренко пояснил, что новый поданный законопроект касается тех, кто получил бронирование на критически важном предприятии, но имеет какие-то проблемы в ТЦК и должен их решить за 45 дней.

"Именно на эту категорию и будет рассчитан законопроект. Все остальные сотрудники критически важных предприятий имеют право выезда. Законопроект еще не приняли, а только подали, поэтому учитывайте это тоже. Но я все еще настаиваю – пора уже открывать границы и отменить все запреты вообще!", — заметил нардеп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что граждане Украины активнее выезжают в Европу. В сентябре 2025 года количество украинцев, получивших временную защиту в ЕС, выросло на 49% по сравнению с августом. Это самый высокий показатель за 2 года, приводит данные Eurostat.

Страны ЕС в сентябре 2025 года издали 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты гражданам, выехавшим из Украины из-за российской агрессии.



