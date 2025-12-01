Мужчина сбежал в Польшу, пока пограничник был в туалете

Рубрики
Во Львовской области суд оштрафовал пограничника, по недосмотру которого украинец незаконно пересек государственную границу в направлении Польши. Инцидент произошел 20 августа 2025 года на участке Шегиновской общины, а соответствующее постановление Мостиского районного суда было обнародовано в Едином реестре судебных решений в ноябре.
Человек сбежал в Польшу, пока пограничник был в туалете. Фото из открытых источников
Согласно материалам дела, военнослужащий нес службу как оператор комплекса специальных технических средств. Во время дежурства он покинул рабочее место, чтобы посетить туалет. Пока пограничник был в туалете один человек пересек границу и бежал в Польшу.
В суде пограничник признал свою вину. Он объяснил, что на момент происшествия дежурил сам и отлучился ненадолго в туалет.
Тем не менее, суд решил, что ненадлежащее исполнение служебных обязанностей создало условия для незаконного пересечения государственной границы. Пограничника оштрафовали на 17 000 гривен и обязали уплатить судебный сбор в размере 605,60 гривен.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти дней.
