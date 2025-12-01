logo

BTC/USD

86709

ETH/USD

2837.22

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Мужчина сбежал в Польшу, пока пограничник был в туалете
commentss НОВОСТИ Все новости

Мужчина сбежал в Польшу, пока пограничник был в туалете

Во Львовской области пограничник получил штраф за то, что в его отсутствие мужчина незаконно пересек границу в Польшу.

1 декабря 2025, 08:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Во Львовской области суд оштрафовал пограничника, по недосмотру которого украинец незаконно пересек государственную границу в направлении Польши. Инцидент произошел 20 августа 2025 года на участке Шегиновской общины, а соответствующее постановление Мостиского районного суда было обнародовано в Едином реестре судебных решений в ноябре.

Мужчина сбежал в Польшу, пока пограничник был в туалете

Человек сбежал в Польшу, пока пограничник был в туалете. Фото из открытых источников

Согласно материалам дела, военнослужащий нес службу как оператор комплекса специальных технических средств. Во время дежурства он покинул рабочее место, чтобы посетить туалет. Пока пограничник был в туалете один человек пересек границу и бежал в Польшу.

В суде пограничник признал свою вину. Он объяснил, что на момент происшествия дежурил сам и отлучился ненадолго в туалет.

"Во время несения службы у него возникла физиологическая потребность отлучиться для посещения туалета, в связи с чем он покинул место несения службы на непродолжительное время. Просил суд строго его не наказывать, учесть, что на его иждивении находятся трое детей, а также его неудовлетворительное состояние здоровья", — говорится в постановлении.

Тем не менее, суд решил, что ненадлежащее исполнение служебных обязанностей создало условия для незаконного пересечения государственной границы. Пограничника оштрафовали на 17 000 гривен и обязали уплатить судебный сбор в размере 605,60 гривен.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти дней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько человек пытались незаконно пересечь границу Украины во время войны.

Также "Комментарии" писали, что в Раде готовят новые ограничения выезда за границу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lviv.media/amp/lvivshchyna/104134-na-lvivshini-cholovik-utik-do-polshi-doki-prikordonnik-buv-u-tualeti/
Теги:

Новости

Все новости