Багатоквартирні будинки вибухатимуть частіше: українців попередили про загрозу

У вівторок, 28 жовтня, у Хмельницькому пролунав вибух у багатоквартирному будинку. За попередньою версією причиною вибуху став побутовий газ.

Багатоквартирний будинок. Ілюстративне фото

Засновник ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко зазначив, що вибух газу в Хмельницькому є ще одним прикладом “бездумних реформ реформаторів на чолі з Альоною Бабак". Вони, за словами експерта, своїми непродуманими кроками довели житловий фонд до вкрай складної ситуації.

“Закон про управління багатоквартирними будинками дав власникам можливість створювати ОСББ, обирати управителя та контролювати якість послуг, але при цьому про формування інституту відповідального власника геть всі забули”, — пояснив він.

За його словами, реформатори взагалі забули про газові мережі.

“І 9 років вони знаходилися в повітрі — нові старі ЖЕКи, управителі та ОСББ газовими мережами не переймалися, а НКРЕКП про них взагалі забули. І тільки на початку 2024 року були готові підзаконні акти, які регулюють процедуру технічного обстеження газових мереж в БКБ”, — зазначив експерт.

Попенко уточнив, що це вирішило тільки питання процедури, але самі співвласники багатоквартирного будинку не стали більш обізнаними та почали перейматися газовими трубами.

“Енергоаудит та технічне обстеження багатоповерхівок так і залишився на папері, реальний стан будинків (і мереж в них) ніхто не знає. Тому будинки й далі будуть вибухати, руйнуватися. Бо шлях, який ми обрали веде поки що нас геть в іншу сторону від професійного управління житловим фондом, говорячи на кожному кроці що ОСББ нас врятує”, — підсумував Попенко.

