У багатоповерхівці у Хмельницькому пролунав вибух: наслідки жахливі (ФОТО) (ОНОВЛЕНО)

У багатоповерховому житловому будинку у Хмельницькому пролунав вибух. У поліції Хмельницької області повідомили, що вибух стався 28 жовтня близько 15:00 години по вулиці Тернопільській. Внаслідок вибуху зруйновано кілька поверхів.

Хмельницький. Фото з відкритих джерел

“За попередньою інформацією від ДСНС, стався вибух побутового газу. На місце події виїхали всі екстрені служби. Зокрема, слідчо-оперативна група поліції, патрульні, експерти, кінологи”, — повідомили у поліції.

У поліції додали, що інформація про наявність потерпілих уточнюється.

У ДСНС України повідомили, що внаслідок вибуху постраждали 5 людей, в тому числі 1 дитина. Частково зруйновані 9 квартир, ще 15 квартир пошкоджені. У ДСНС зазначили, що попередньо, під завалами може перебувати людина.

“На місці події працюють усі екстрені служби міста: рятувальники, медики, газова служба, волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС та правоохоронці. Розгорнуто “Пункт незламності” та пункт для надання психологічної допомоги. Обставини та причину вибуху зʼясовують відповідні служби”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що і влада всіх рівнів, і експерти попереджають про складну зиму — зі значними проблемами з газом та світлом. Прогнози різняться — від локальних обмежень до масштабних проблем.

Народний депутат України Олексій Кучеренко зазначив, що газового колапсу не прогнозує навіть колишній голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв. Тобто такого, щоб взагалі не було газу, уточнив народний депутат.

"Можуть бути в певні періоди обмеження тиску в якихось регіонах і тоді будуть обмежувати когось. Та я думаю, що промисловість, як завжди, а до населення не дійде. Тому я б зараз не лякав цим газовим колапсом. Категорично”, — зауважив народний депутат. Щодо електропостачання, то Кучеренко зазначив, що не варто плутати блекаут і обмеження і навіть аварійні обмеження.

При цьому локальні аварії та аварійні відключення світла, як зазначив політик, можуть бути в різних регіонах. За словами народного депутата, приміром у Чернігові обмеження будуть діяти ще достатньо довго.