В многоэтажке в Хмельницком раздался взрыв: последствия ужасающие (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

В многоэтажном жилом доме в Хмельницком раздался взрыв. В полиции Хмельницкой области сообщили, что взрыв произошел 28 октября около 15:00 по улице Тернопольской. В результате взрыва разрушены несколько этажей.

Хмельницкий. Фото из открытых источников

"По предварительной информации от ГСЧС, произошел взрыв бытового газа. На место происшествия выехали все экстренные службы. В частности, следственно-оперативная группа полиции, патрульные, эксперты, кинологи", — сообщили в полиции.

В полиции добавили, что информация о наличии потерпевших уточняется.

В ГСЧС Украины сообщили, что в результате взрыва пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок. Частично разрушены 9 квартир, еще 15 квартир повреждены. В ГСЧС отметили, что предварительно под завалами может находиться человек.

"На месте происшествия работают все экстренные службы города: спасатели, медики, газовая служба, волонтеры Украинского Красного Креста, психологи ГСЧС и правоохранители. Развернут "Пункт несокрушимости" и пункт для оказания психологической помощи. Обстоятельства и причину взрыва выясняют соответствующие службы", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что и власть всех уровней, и эксперты предупреждают о сложной зиме — со значительными проблемами с газом и светом. Прогнозы отличаются – от локальных ограничений до масштабных проблем.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко отметил, что газовый коллапс не прогнозирует даже бывший председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. То есть, такого, чтобы вообще не было газа, уточнил народный депутат.

"Могут быть в определенные периоды ограничения давления в каких-то регионах и тогда будут ограничивать кого-то. Но я думаю, что промышленность, как всегда, а до населения не дойдет. Поэтому я бы сейчас не пугал этим газовым коллапсом. Категорически", — отметил народный депутат. Что касается электроснабжения, то Кучеренко отметил, что не стоит путать блекауты и ограничения и даже аварийные ограничения.

При этом локальные аварии и аварийные отключения света, как отметил политик, могут быть в разных регионах. По словам народного депутата, например, в Чернигове ограничения будут действовать еще достаточно долго.