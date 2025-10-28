Многоквартирные дома будут взрываться чаще: украинцев предупредили об угрозе

Во вторник, 28 октября, в Хмельницком раздался взрыв в многоквартирном доме. По предварительной версии, причиной взрыва стал бытовой газ.

Многоквартирный дом. Иллюстративное фото

Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко отметил, что взрыв газа в Хмельницком является еще одним примером "бездумных реформ реформаторов во главе с Аленой Бабак". Они, по словам эксперта, своими непродуманными шагами довели жилищный фонд до очень сложной ситуации.

"Закон об управлении многоквартирными домами дал владельцам возможность создавать ОСМД, выбирать управляющего и контролировать качество услуг, но при этом о формировании института ответственного владельца все забыли", — пояснил он.

По его словам, реформаторы вообще забыли о газовых сетях.

"И 9 лет они находились в воздухе — новые старые ЖЭКи, управляющие и ОСМД газовыми сетями не беспокоились, а НКРЭКУ о них вообще забыли. И только в начале 2024 года были готовы подзаконные акты, регулирующие процедуру технического обследования газовых сетей в БКБ", — отметил эксперт.

Попенко уточнил, что это решил только вопрос процедуры, но сами совладельцы многоквартирного дома не стали более осведомленными и начали заниматься газовыми трубами.

"Энергоаудит и техническое обследование многоэтажек так и остался на бумаге, реальное состояние домов (и сетей в них) никто не знает. Поэтому дома и дальше будут взрываться, разрушаться. Потому что путь, который мы выбрали, ведет пока нас прочь в другую сторону от профессионального управления жилищным фондом, говоря на каждом шагу, что ОСМД нас спасет”, — подытожил Попенко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что будет с отоплением в Киеве.



